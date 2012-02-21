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Bilim / Teknoloji

Cep telefonlarında sinyal gücü iki katına çıkacak!

Şirket, Barselona'da gerçekleştirilecek MWC (Mobile World Congress) etkinliğinde HSPA+ Multiflow teknolojisini tanıtacak.

21 Şubat 2012 21:12

 

T24 - Nokia Siemens'in geliştirdiği HSPA+ Multiflow teknolojisi sayesinde artık cep telefonları aynı anda iki baz istasyonuna bağlanabilecek.
 

Peki bu teknoloji ne işie yarayacak?

 
 
Bugün için cep telefonları sadece tek bir baz istasyonunu kullanabiliyor. Yani siz iki farklı baz istasyonunun arasında dahi olsanız, telefonunuz sadece birini kullanabiliyor. Bu nedenle eğer bağlantınızda sorun yaşanırsa ya da bir yavaşlık söz konusuysa, kullanıcıların yeni bir baz istasyonuna bağlanması gerekiyor.
 
Oysa Nokia Siemens'in geliştirdiği HSPA+ Multiflow teknolojisi, aynı anda iki baz istasyonundan sinyal alınabilmesini sağlıyor. Bu da internete cep telefonunuzla çok daha hızlı girebilmeniz ve sinyal gücünüzün çok daha güçlü olması anlamına geliyor.
 
Ancak bu teknolojiyi kullanan bir cihaz henüz bulunmuyor ve yeni nesil telefonlarda sene sonundan itibaren bu teknolojinin yer alması planlanıyor. 
 
Telefon operatörlerinin yapması gereken tek şey ise yazılım güncellemesi yapmak. Bu şekilde operatörler de HSPA+ Multiflow'u etkinleştirebilecek. 
 
 
 

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