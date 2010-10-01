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Yaşam

''CEP TELEFONLARINDA'' SİLİNEN BİLGİ KAYBOLMUYOR ANKARA (A.A)

01 Ekim 2010 13:45

-''CEP TELEFONLARINDA'' SİLİNEN BİLGİ KAYBOLMUYOR ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Bir çok kişinin ''Nasıl olsa sildim'' diye düşündüğü cep telefonu bilgileri, özel bir cihaz ve yazılımı sayesinde geri getirilebiliyor. Ülkem Elektronik yetkilisi Devrim Esentürk, Japonya'dan ithal edilen ve sadece resmi kurumlara satılan özel bir cihaz ve yazılım sayesinde özellikle suça ilişkin delil toplanması konusunda önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi. Cep telefonlarından silinmiş SMS, telefon rehberi, arama kayıtları, kamera ile çekilen resimler, videolar ve eklenen müziklerin, ''Yani telefonun içerisinde bir şekilde kaydedilmiş'' her şeyin geri getirilebileceğini kaydeden Esentürk, bunun için cep telefonunun söz konusu alete bağlanmasının yeterli olacağını vurguladı. Marka ve modele göre ama kısa sürede her türlü bilginin geri getirilebileceğine işaret eden Esentürk, cihazın çalışma sistemini uygulamalı olarak gösterdi ve 1 yıl önce silinmiş SMS kayıtlarını tekrar ortaya çıkardı. ''Biz burada telefonun imajını alıyoruz, bütün bir hafızayı dışarı alıyoruz siz oradan istediğinizi ayıklıyorsunuz'' diye konuşan Esentürk, telefonların söylenenden daha büyük bir hafızaya sahip olduğunu ve silinen verilerin de bu alanlarda korunduğunu bildirdi. Esentürk, kendi yaptığı testlerde bazı cihazlardan 1, 1,5 yıl öncesine ait verileri ortaya çıkardığını da anlattı. Cihazın okunmasının ardından gerekli bilgilerin bir hafıza kartına kaydedildiğini ve bu kartın da bilgisayara takılarak döküm alınabildiğini gösteren Esentürk, bir cep telefonunun hareket halindeyken baz istasyonları ile arasında yaratılan bağlantı bilgilerinin bile bu cihaz sayesinde ortaya çıkarılabileceğini ve kullanıcının nerelere gittiğinin kesin olarak tespit edilebileceğini anlattı. Okuma bilgilerinin arasında IMEI numarasından bağlantı kurduğu kablosuz adaptörün MAC adresine kadar bir çok detayın yer aldığını kaydeden Esentürk, sonuçların da güvenli olduğunu bildirdi.  Bir polis soruşturması sırasında cihaz bilgilerinin okunmasının ardından cihazın güvenlik amacıyla da kullanılan bir ''HASH kodu'' ürettiğine dikkati çeken Esentürk, cihaza sonrasında bir şey eklendiği ya da silindiği zaman bu kodun değiştiğini vurguladı. Esentürk, olası bir delil incelemesi ardından ilk çıkan HASH kodunun rapora yazılması ile cihaza sonradan yapılabilecek olası müdahalelerin de geçersiz kılınacağını söyledi. Devrim Esentürk, fiyatı yaklaşık 20 bin TL olan bu cihazın, sadece istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından kullanıldığını ve bireysel satışının olmadığını sözlerine ekledi. 

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