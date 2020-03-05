Cep telefonlarına zam yolda

ÖTV, KDV ve TRT Bandrolü’ne ek olarak yeni gelen yüzde 1'lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisinin yürürlüğe girecek olmasıyla cep telefonlarına zam geleceği belirtildi.

Türkiye’de satılan akıllı cep telefonlarında şu an için; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %25, %40, %50, Katma Değer Vergisi (KDV) % 18, TRT Bandrolü %10 ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi %1 oranında vergi alınıyor. ÖTV vergisi telefonun fiyatına göre değişiyor.



Örneğin giriş seviyesi telefondan yüzde 25 ÖTV alınırken, tepe segmentte bu oradan yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.