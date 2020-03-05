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Bilim / Teknoloji

Cep telefonlarına zam yolda

19 Mart'ta yürürlüğü girecek Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisiyle, fiyatlar artacak

05 Mart 2020 15:17

ÖTV, KDV ve TRT Bandrolü’ne ek olarak yeni gelen yüzde 1'lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisinin yürürlüğe girecek olmasıyla cep telefonlarına zam geleceği belirtildi.

Türkiye’de satılan akıllı cep telefonlarında şu an için; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %25, %40, %50, Katma Değer Vergisi (KDV) % 18, TRT Bandrolü %10 ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi %1 oranında vergi alınıyor. ÖTV vergisi telefonun fiyatına göre değişiyor.

Örneğin giriş seviyesi telefondan yüzde 25 ÖTV alınırken, tepe segmentte bu oradan yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.

 

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