Cep telefonlarına karşı kiralık kasa formulü

Öğrencilerin derste öğretmene fark ettirmeden mesajlaşması üzerine İzmir Anadolu Kız Meslek Lisesi yöneticileri çareyi ‘kiralık kasa’da buldu.



Güvenlik kulübesinde 85 kiralık kasa hazırlandı. Öğrenciler yıllığı 25 YTL’ye ister tek, ister grup olarak kiralıyor. Öğrenciler okula girişte cep telefonlarını bu kutulara kilitlerken, çıkışta alıyor. Okul Müdürü Pervin Töre, “Uygulama benimsendi, biz de cep telefonundan kaynaklanan sorunu çözdük. Kira için para istenmesi gelir değil, yaptırım boyutunda” dedi.





