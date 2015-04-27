Cep telefonlarına gelen reklam mesajları 1 Mayıs'ta son buluyor

Firmaların tüketiciye yönelik izinsiz SMS, elektronik posta gibi mesajları ile telefon aramalarını yasaklayan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. Düzenleme ile birlikte istenmeyen reklam mesajı ya da elektronik postası gönderen firmalara 50 bin liraya kadar para cezası gelecek. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) taslak aşamasında olan düzenlemesine göre, istenmeyen mesajların dağıtımı sağlayan GSM operatörlerine de yaptırım uygulanacak.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Neredeyse hepimiz günün 24 saat 365 gün bir takım reklam amaçlı mesajlar ve elektronik posta iletileri gönderiliyor. Taciz noktasına gelen bu mesajlar tüketiciyi bezdirmekteydi" dedi.

Gülseli Kenarlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Ağaoğlu, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan elektronik ticaretin düzenlenmesine yönelik düzenleme ile ticari maksatlı reklam ve tanıtım mesajları gönderilmesi artık yasaklandığını ifade ederek, "Kanunla reklam mesajları ve e-postları vatandaşın tercihine bırakılıyor" dedi ve ekledi:

"Reklam mesajı göndermek isteyen firmalar tüketicinin onayını almak için onlara hiçbir mali külfet yüklemeden, bu mesajları red edebilecekleri şekilde bildirimde bulunup izinlerini almak zorundalar. Tüketici onay vermediği takdirde yani sessiz kaldığında bu durum reklam mesajlarının gelmesine izin verildiği şeklinde algılanmayacak. En geç 3 iş günü zarfında söz konusu mesaj trafiği durdurulacak."

'50 bin liraya varan para cezası'

Aydın Ağaoğlu, yasaya uymayanlara kademeli olarak 50 bin liraya varan para cezası uygulanacağına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu gören pek çok finans kurumu ve markaların sahipleri tüketicilere 'izin ver' mesajları göndererek tanıtım bildirimlerinin gönderilmesine, tüketicinin onay vermesi halinde çekilişle kendilerine akıllı telefonlardan, televizyonlara kadar hediye vadetmektedirler.

Tüketicilerimizin bu vaatlere aldanıp onay vermemelidir. Ülkemizde çekilişle hediye dağıtmak Milli Piyango idaresinden izin gerektirmektedir. Firmalar reklam ajanslarına ve çeşitli duyuru ajanslarına yüksek meblağlar ödeyerek atacakları duyuruları toplu mesajlarla gönderdikleri için bütçelerinde avantaj sağlamaktaydılar.

Taciz boyutuna varan bu ilan ve reklam bombardımanına uğrayan kişilerin elektronik posta adresleri, cep telefonlarını hatta ev adreslerini hangi yollardan ele geçirdikleri bir muammaydı. Bu istemeyen mesajlar tüketicilerin zaman zaman dolandırılmalarına vesile oluyordu."

Cep telefonu operatörleri de sorumlu olacak

Bundan böyle tüketicilerin izni olmadan toplu mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle tanıtım iletilerinin gönderilmesi artık sona ereceğini dile getiren Ağaoğlu, "Çünkü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bu yasanın yürürlüğe girmesiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da (BTK) üç mobil iletişim operatörü ile internet hizmeti sağlayan kurumlara da sorumluluk yükleyerek aykırılık durumunda ciddi yaptırımlar içeren düzenlemeyi hazırlamıştır. Böylece Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü istenmeyen mesaj gönderenleri denetleme imkanına kavuşurken, istenmeyen mesajların gönderilmesinde en yaygın kullanılan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler de sorumlu tutuldu" dedi.

‘Bakanlığa şikayet edebilecek’

Ağaoğlu, bir firmanın mobil telefon abonelerine toplu mesaj gönderdiği ve bununla ilgili tüketicinin onayı olmadığı anlaşılırsa, buna aracılık eden operatörün de cezaya muhatap olabileceğine dikkat çekti.

Bundan sonra tüketicilerin yapması gerekenin, kişisel iletişim bilgilerini girdikleri veya beyan ettikleri kurumlara bildirim almak istemedikleri açıkça söylemeleri veya sözleşmelerinde "bildirim almak istemiyorum" bölümü işaretlemeleri gerektiğini vurgulayan Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler, onay vermedikleri halde mesaj alıyorlarsa bakanlığa şikayet edebilecektir" diye ekledi.