Cep telefonları virüsle şarj olacak

Bilim insanları, bakterilerden enerji elde etmek için yürütülen çalışmalarda önemli bir adım attı.



ABD’nin California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bakterileri yiyerek beslenen bir virüsten enerji elde etmenin yolunu buldu. Basınçsal elektrik (pizoelektrik) özelliği bulunduran M13 bakteriyofajı üzerinde deney yapan araştırmacılar, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen virüsle elektrik üretmeyi başardı.

Araştırmacılar, M13’ün elektrik üretebilme özelliği sayesinde birgün cep telefonlarının yürürken şarj edilebilmesini veya mobil cihazlardaki zehirli pizoelektrik elementlerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Cep telefonlarının birçoğunda kullanılan mikrofonlar, enerjiyi ses dalgalarından elektriksel çıktıya çevirmeleri gerektiği için pizoelektrik özellik barındırıyor. Elektriksel çıktı, hattın diğer ucuna iletilerek tekrar ses dalgalarına dönüştürülüyor ve konuşma gerçekleşiyor.



Sıkışınca temiz elektrik üretiyor

Daily Mail sitesine konuşan araştırmacı Seung-Wuk Lee, pizoelektrik parçalarım kadmiyum ve kurşun gibi ağır ve zehirli elementler içerdiğini belirtti.

California Üniversitesi araştırmacıları, zehirli pizoelektrik unsurlarından cep telefonlarını arındırmak için, basınca maruz kaldığında elektrik üreten M13 bakteriyofajını kullanmayı hedefliyor. Lee ve meslektaşları, elektrik üretirken insan sağlığına zararlı hiçbir madde üretmeyen kalem şeklindeki M13 ile cep telefonlarında atılım yapmayı hedefliyor.

Tek bir petri kabındaki enfeksiyonlu bakteride milyonlarca M13 bulunması, virüsün elde edilmesini son derece kolaylaştırıyor. Sahip olduğu kaleme benzeyen şekil, virüsün çok ince kalıplara yerleştirilmesine imkan verecek.



Virüs santrali

Bilim insanları, virüslerin pizoelektrik özelliğini artırmak için virüs dizinlerini üst üste yerleştirdi. Araştırmacılar, bir santimetre karelik virüs filmini bir çift altın elektroda bağladı ve ardından elektroda basınç uyguladı. Sonuç olarak, filmdeki sıvı kristal ekranda “1” rakamını oluşturmaya yetecek kadar elektrik üretildi.

Kısaca, bir AAA pilindeki enerjinin dörtte birine denk gelen 400 mili volt enerji elde edildi. Lee, elde ettikleri sonuca bakarak, biyomateryal pizoelektriğin uygulanabilir olduğunu ifade etti.

Araştırmada yer almayan Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Zhong Lin Wang, “Bu gelişme heyecan verici... Biyomateryallerin özelliklerini kullanarak, gelecekte spesifik alanlarda kullanabiliriz” dedi.