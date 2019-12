Cep telefonları tüm kartların yerini alacak

T24

Markaların rekabeti müşteriye yarayacak

Konuşma ve kısa mesaj gönderiminin ötesine geçen mobil cihazlar ile artık internete girilebiliyor, film ve müzik indirilebiliyor. Ancak cep telefonlarının potansiyeli bununla sınırlı değil. Cepte geleceğin teknolojisi olarak görülen Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication-NFC) teknolojisi sayesinde mobil cihazlar, insanların gün içerisinde alışveriş, trafik ve ev gibi birçok noktada gün içerisinde onlarca hatta yüzlerce kez kullanabileceği çok fonksiyonlu hale geliyor. Piyasada bulunan NFC'li telefonların sayısı hakkında net bilgi olmasa da 2013'te her 5 telefondan birinin yani yaklaşık 600 milyon cihazın NFC teknolojili olacağı bekleniyor.Zaman'ın haberine göre, teknolojinin getireceği avantajları anlatan Avea teknolojilerden sorumlu Genel Müdürü Coşkun Şahin, NFC'nin cep telefonlarını cüzdan haline getireceğini söyledi. Önümüzdeki senelerde Türkiye dahil tüm dünyada söz konusu teknolojinin yaygınlaşacağını aktaran Şahin, bilet alımı, yükleme işlemleri cep telefonları ve akıllı posterler üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilecek ve gişe ya da işlem yapılacak herhangi bir nokta aramak ve sıra beklemek zorunda kalınmayacağını vurguladı. Şahin, "Banka kartları da NFC kartlar içerisinde yer alacağından bu teknoloji yaygınlaştıkça küçük miktarlardaki ödemeler için çok daha hızlı ödeme yapılabilecek, kullanıcılar bozuk para taşımak zorunda kalmayacak." sözlerine yer verdi. Söz konusu teknolojinin insanlara ve işletmelere sağladığı tasarruflara değinen Nokia Türkiye Ürün ve Portfolio Müdürü Timuçin Şentürk ise "Akbil ya da sinema bileti satan bir firma artık bunun için altyapı yapmak zorunda kalmayacak. Akbil kartı ve bilet basmanın bir maliyeti olmayacak. Kağıt biletin yerini sanal biletler alacak." dedi. Net bir rakamdan bahsedilmese de NFC teknolojisinin kullanıcılarına milyon dolarlarca tasarruf sağlayacağı söyleniyor.NFC teknolojisi üzerine kendi stratejisini belirleyen Nokia, önümüzdeki dönemde çıkaracağı bütün akıllı telefonlarda bu özelliği kullanmaya karar verdi. Google, Gingerbread kod adlı Android işletim sisteminde NFC desteği olacağını duyurdu. Apple, geçen yıl NFC ile ilgili bazı patentler alarak resmin içinde olacağının sinyalini vermişti. Samsung ise, son ürünlerine bu teknolojiyi ekledi. Türkiye'de ise NFC teknolojisiyle ilgili ilk adımları mobil operatörler ve bankalar attı. GSM şirketi Avea, 'Kuyruklu hat' ismini verdiği, SİM kartlara taktığı plastik anten ile tüm cep modelleri (iPhone istisna) için çözüm üretti. Ayrıca, Garanti Bankası ile işbirliğine giderek 'Bonuslu Avea' uygulamasıyla bankanın müşterilerine cep telefonlarına 'tanıttıkları' kredi kartları ile belli miktarda alışveriş yapma imkânı sunuyor. 'Mobil Cüzdan' projesi ile Turkcell ve Akbank da benzer bir uygulamaya imza attı. Arıca Turkcell kendi markası olan T20 telefonu NFC özellikleriyle donattı.Piyasadaki NFC'li telefonların sayısı hakkında net bir rakam olmasa da 2013'te her 5 telefondan birinin yani yaklaşık 600 milyon cihazın NFC teknolojili olması tahmin ediliyor. Bu teknolojinin bulunduğu en çok cihaz modeli Nokia markasına ait. Şimdiye kadar Nokia 5140, 3220, 6131, 6212 classic, 6216 classic, C7, Oro ve N9 modellerinde bu teknolojiyi kullanmış. Onu ise Samsung takip ediyor. G. Koreli şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü S5230, Star, Avila, Player One, Tocco Lite, Galaxy S II modelleri de NFC'li. Sony Ericcson'un kısa süre önce duyurduğu Xperia'nda ve Google'ın Nexus S modelinde de söz konusu uygulama yer alıyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Samsung Wave 578, Blackberry Bold 9900 and 9930, Huawei Sonic ve Nokia'nın tüm akıllı modellerinde NFC teknolojisi yer almaya başladı. Markalar arasında yaşanan rekabetin müşteriye daha uygun fiyat olarak yansıması bekleniyor. Cep telefonunu günün her aşamasında kullanmak için gereken uygulamalar da tek platformda toplanıyor.Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı e-Güven, 'akıllı' telefonlarda kullanılacak uygulamaları 'NFC Pazaryeri' çatısı altında topluyor. NFC Pazaryeri sayesinde hem mobil ödeme ve uygulama sahipleri ürünlerini sergileyebilecekleri bir platforma kavuşmuş olacak hem de kullanıcılar tek bir platform üzerinden tüm uygulamalara kolayca ulaşabilecek.