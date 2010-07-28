Cep telefonları ne kadar kirli?

T24- Cep telefonları üzerinde yapılan TVC (bakteri sayım) testi, telefonların dörtte birinin kabul edilebilir bakterisi seviyesinden 10 kat daha fazla bakteri barındırdığını gösterdi. Bu oran, evinizdeki tuvaletin sifon kolundan 18 kat daha kirli olduğu amlamına geliyor.

Which? dergisinin haberine göre, İngiltere’deki 63 milyon telefondan 14.7 milyonu potansiyel sağlık tehlikesi arz ediyor. Testleri gerçekleştiren hijyen uzmanı Jim Francis: “Telefonlar oldukça kirli ve neredeyse kimsede temizleme alışkanlığı yok. Hele incelediğimiz telefonlardan birinde o denli zararlı bakteri vardı ki tıbbi yöntemlerle sterilize etmemiz gerekti” dedi.

Bu aşırı kirli olan telefondaki bakteri oranının, çok dirençli olmayan birinde mide ve barsak enfeksiyonu bile yaratabileceği belirtidli.

Bu bakteriler direkt olarak hastalığa yol açan türden değiller. Ancak bunların çokluğu kişsiel hijyen zaafiyeti belirtisi olabilir ve daha tehlikeli mikroplar için yaşam ortamı hazırlayabilir. Örneğin insan atıklarıyla yayılan ‘faecal coliform’ bakterisi oranının kabul edilebilir değerden 170 kat fazla miktarda üremesine yol açabilir.

İncelenen telefonlarda yiyecekleri zehirleyen ‘e.coli’ ve ‘staphylococcus’ türü bakterilere de rastlandı. Ancak bunlar tehlike sınırında değildi.

'Which?'in araştırmacısı Ceri Stanaway'e göre bir çok telefon direkt olarak zarar verecek kadar çok ve çeşitli bakteri barındırmıyor, ancak olması gerektiğinden daha pisler ve yeni risklere kapı açabilirler.

Mikroplar için yaşam lanı oluşturan bu bakteriler elinizden telefona, telefondan elinize geçerek bir şekilde zararlı mikropları yakalayabilir. Bu bakterilerle temasın aslında ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

İnsanlar sifon kollarında çok fazla bakteri olduğunu düşünür ve onlara dokunmak istemez ancak telefonlar sifon kolundan çok daha fazla bakteri barındırıyor.”

Which? dergisi daha önce de bazı klavyelerde, klozet kapaklarından daha fazla bakteri bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

