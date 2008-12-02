Cep telefonları kıyasta



# Ürün Fiyat Toplam Puan 1. Samsung i8510 innov8 1.270,00 YTL + KDV 99,0 2. Nokia N96 609,00 € + KDV 95,8 3. Sony Ericsson C905 490 € (yurtdisi fiyati) 95,5 4. Nokia N95 8GB 485,00 € + KDV 94,7 5. Nokia N95 369,00 € + KDV 93,2 6. Nokia 6220 classic 309,00 € + KDV 93,1 7. Nokia N82 419,00 € + KDV 92,3 8. Nokia E66 365,00 € + KDV 92,2 9. Nokia N85 454,00 € + KDV 91,3 10. Nokia N78 285,00 € + KDV 91,3

N96, multimedya devi tahtını uzun süre koruyamadı ve Uzak Doğu'dan gelen karşı rüzgâra yenik düştü: Neredeyse tüm test kriterlerinde aldığı yüksek puanlarla Samsung innov8 i8510, birinciliğe alışmış olan Finlandiyalılara hücum etti.Zirvedeki Samsung innov8'in kalbini 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası oluşturuyor. Birçok multimedya ve telefon özelliğinin yanında GPS navigasyon, HSDPA, WLAN ve tatmin edici bir depolama alanı geliyor.Fakat sadece iyi bir donanım her şey değildir: Fonksiyonellik, tasarım kalitesi ve kullanım kolaylığı da bir denge içerisinde olmalı.Samsung innov8'in dışında Top-10 listesi içindeki diğer telefonları özet halinde görmek istiyorsanız dördüncü sayfaya göz atabilirsiniz. Bundan sonraki iki sayfada test birincisi ve fiyat/performans ödülünü hak eden telefonlar hakkında açıklama yapacağız.Dört ana test kategorisinin üçünü yüzde 100 başarıyla geçen Samsung innov8 i8510'un eline şu sıralar hiçbir telefon su dökemez. Fakat: Cep-TV, mega bellek, yaya-navigasyonu, 5 Megapiksel kamera, HSDPA, WLAN ve daha fazlasını ikinci sırada Nokia N96 da sunuyor. Ne yazık ki, Finlandiyalı amiral gemisi için de cüzdanınızın derinliklerine inmelisiniz:. Tavsiyemiz: N96'dan pek de geri kalmayan Nokia N95 8GB çok az bir farkla dördüncü sıraya yerleşti amafiyatı ile çok daha avantajlı.Sony Ericsson C905 kamera-cep telefonu birinci sıradaki Samsung gibi 8 Megapiksel kamerası ile parlıyor. Bu telefon otomatik odaklamanın yanında Xenon flaş ve birçok yararlı özellik sunuyor. Örneğin yüz tanıma ve görüntü sabitleyici.Tasarruf etmek isteyen ama yine de üst model bir telefon almak isteyenler ise fiyat/performans galibi Nokia N78'e yönelmeli. Navigasyon, FM verici, 3 Megapiksel kamera, WLAN ve HSDPA veri turbosu gibi üst seviye bir donanıma sahip N78'in fiyatıEuro + KDV. Hatta navigasyon konusunda Nokia 6210 Navigator'u bile sollayabiliyor.Yine ön sıralarda bulunan Nokia 6220 classic mükemmel telefon özellikleri, keskin GPS navigasyonu, iyi MP3 çaları ve hızlı HSDPA'sı ile parıl parıl parlıyor.Cep telefonu seçerken en çok hangi değerlere önem verirsiniz? Karar vermenizi kolaylaştırmak için testimizde elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili tabloyu özet haline getirdik.