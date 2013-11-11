Cep telefonları kanseri tetikliyor

Elektrik Mühendisleri Odası’nın, İstanbul Barosu ve Tabip Odası’nın katılımıyla düzenlenen ‘Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri’ sempozyumunda cep telefonlarının insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri anlatıldı. Sempozyumda cep telefonunun zararlarına dair bulgu ve önerilerin sunulduğu raporda, cep telefonlarının kanser oluşumunu tetiklediği, Kan Beyin Bariyeri geçirgenliğini artırdığı, saç köklerinde DNA kırıklığına ve tiroid bezi fonksiyonlarında azalmaya neden olduğu belirtildi.

Tarhan Erdem, katıldığı "Emanet 2013" sempozyumunda, cep telefonları, baz istasyonları, kablosuz iletişim ağları, trafo ve yüksek gerilim hatlarının insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerinin anlatıldığı sunumla ilgili gözlemlerini köşesinde okuyucularıyla paylaştı.

Tarhan Erdem'in Radikal gazetesinde "Cep telefonları nerede, ne kadar?" başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2013) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Hafta sonunda, Elektrik Mühendisleri Odası’nın, İstanbul Barosu ve Tabip Odası’nın katılımıyla düzenlediği ‘Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri’ sempozyumunu izlemeye çalıştım. Toplantının kısaltılmış başlığı ‘Emanet 2013’ idi.

Sempozyumda cep telefonları, baz istasyonları, kablosuz iletişim ağları, trafo ve yüksek gerilim hatlarının insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri anlatıldı. ‘İnsan sağlığı’ ve ‘çevre’ kelimelerinin tanımları nedir? Sadece maddi değerlerden mi bahsedilmektedir, yoksa ‘insanın’ ve ‘çevrenin’ her birinin içindeki ‘yaşayan’ ve ‘yaşatan’ bileşimler de söz konusu mudur?

Cep telefonlarının insan yaşamına olumsuz etkilerinin yer aldığı rapor şöyle:

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