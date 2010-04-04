Cep telefonları interneti solladı

T24 - Türkiye, internet kullanımında dünya genelinin gerisinde kalırken, cep telefonu kullanımından ise ''pekiyi'' aldı.



GFK'nın internet ve cep telefonu kullanımına ilişkin araştırmasına göre, son 30 gün içinde internet kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, kullananların oranı dünyada yüzde 63, Avrupa'da yüzde 95 olarak belirlenirken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 38'de kaldı.



İnternete evden bağlananların oranının da Türkiye'de, dünya ve Avrupa oranlarına göre daha düşük olduğu saptandı. Bu oran internet kullanıcıları arasında dünyada yüzde 87, Avrupa'da yüzde 97 iken Türkiye'de yüzde 65 olarak gerçekleşti.



Araştırmaya göre, internet en fazla, haberlere ulaşmak ve e-posta gönderip almak amacıyla kullanılıyor. Türkiye'de en fazla kullanılan bir diğer özellik ise ''eş zamanlı mesajlaşma''. İnterneti eş zamanlı mesajlaşma için kullandığını belirtenlerin oranı dünyada yüzde 31, Avrupa'da yüzde 38 olarak saptanırken, Türkiye'de her iki internet kullanıcısından biri interneti eş zamanlı mesajlaşma (yüzde 54) için kullandığını belirtti.



Öte yandan interneti, ''satın alınmak istenen ürün hakkında bilgi edinmek, banka işlemleri yapmak ve on-line ürün satın alma'' amacıyla kullananların oranı Avrupa ve dünyada, Türkiye'ye göre çok daha yüksek. Satın alınmak istenen ürün hakkında bilgi edinmek için kullandığını belirtenlerin oranı dünyada yüzde 56, Avrupa'da yüzde 70 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 27 olarak belirlendi.



Aynı şekilde banka işlemlerini internet üzerinden yapanların oranı dünyada yüzde 39, Avrupa'da yüzde 56 iken Türkiye'de ise yüzde 12 olarak saptandı.



Avrupa'da her iki internet kullanıcısından biri interneti alışveriş amaçlı kullandığını belirtirken, Türkiye'de bu oran yüzde 7'de kaldı.





İhtiyaç duymayanların oranı çok az



Araştırmaya göre, dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de yüzde 92 ile hanelerin hemen hemen tamamında en az bir cep telefonu bulunuyor.



Türkiye'de kullanıcıların yüzde 99'ı cep telefonunu aramak ve aranmak için kullanıyor. Katılımcıların yüzde 77'si mesajlaşmak, yüzde 42'si müzik ve radyo dinlemek, yüzde 33'ü takvim ve zamanını planlamak, yüzde 26'sı eş zamanlı mesajlaşma için cep telefonu tercih ediyor.



Türkiye'de cep telefonu kullanıcılarının yüzde 63'ü ''nerede olursam olayım ulaşılabilir olmak benim için önemli'' derken, yüzde 76'sı güncel haberleri izlemeye önem veriyor.



''En son model bir cep telefonu taşımak başkalarına hoş bir izlenim yaratır'' görüşünü savunanların oranı yüzde 17 olurken, cep telefonuna ihtiyaç duymayanların oranı da yüzde 7 olarak belirlendi.









