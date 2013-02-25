'Cep telefonları ile ortam dinlemenin kontrolü mümkün değil'

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Böcek Komisyonu’nda bilgi veren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Başkanvekili Osman Nihat Şen, telefon dinlemelere karşı alınacak önlemleri anlattı. Şen’e göre, cep telefonunuzun kimsenin eline geçmemesi gerekiyor. Telefon dinlemesinin, gürültüden ya da teknik bir problemden anlaşılamayacağını belirten Şen, böcek yok ise, hiçbir gürültü olmayacağını belirtti.

TİB Başkanvekili Şen, komisyon üyesi milletvekillerine dinlenip dinlenilmediklerini nasıl anlayabilmeleri için, “Bir ay boyu ya da üç gün boyu, ya da beş gün boyu, yani attığınız SMS’leri yazın, fatura gelince de bakın “Bunlar benim SMS’lerim mi?” tevsiyesinde bulundu. TİB dinlemeleri konusunda ise, “’Huzuru kalple dinliyoruz’ diyoruz, yani hiç kimse hiçbir şeyden rahatsız olmaz”.

TBMM Böcek Komisyonu’nun basına kapalı toplantısında, TİB yetkililerinin komisyona verdikleri bilgiler ve milletvekillerinin soruları tutanaklara yansıyan bölümde, TİB Başkanvekili Şen, ‘basit telefon’ kullanılmasını öneriyor ve şöyle diyor: “Yazılımla yapılıyor birçok şey. Yani aslında teknik şey değil de yazılım daha kritik. Hani “Geleceğimiz ne olacak?” diye sormuştu ya sayın vekilimiz, eğer yazılımla sizin telefonunuz dinleniyor ise, bir defa, şöyle bir şey var: Basit telefonunuz var ise yazılımlar dinlenmez. Yani bizim, genelde toplantılarda gösteriyoruz”.

İnternet veya benzeri yerlerde dinleme yapılmamasının garantisiyiz

"Bizim sorumlu olduğumuz telekomünikasyon sektöründe, yani cep telefonu, İnternet veya benzer yöntemlerle dinleme olmamasının garantisiyiz. Kurumsal olarak yapılan süreçlerde ve dediğim gibi yedi buçuk yıldır yaşanan süreçte ama ortam dinlemesi gibi regüle edilemeyen, belki edilmesi mümkün olmayan bir alan var.

Bu ortam dinlemesine yapılacak en ciddi garanti, başlangıçta, bunun delilinin olmaması, yani bu sistemin bu çarkın içinden geçmemesi. Bu şu an sağlanmış durumda fakat itibar zedelemesi olarak bunların kullanılabilmesini aslında bir anlamda şöyle yorumlamak doğru olur mu bilmiyorum."

Ortam dinlemesi ve İnternet’e koyma kontrolsüz iki alan

"Kontrolsüz olan iki alan var: Ortam dinlemesi ve İnternet’e koyma. Yani ortam dinlemesi zaten kontrol edilebilir bir alan değil. Belki orada en rahat yapılabilecekler Sayın Vekilim, bu cihazların kontrolüne ilişkin bir husus olabilir, yani şu an bilmiyorum Sanayi Bakanlığının görev alanına mı girer, nasıl değerlendirilir? Yani belki bu tür cihazlara ilişkin kontrol olabilir."

Rıdvan Dilmen olayını soruşturan, tespit eden biziz

"Rıdvan olayı gibi olaylarda bizim gördüğümüz bazı dedektiflik şirketleri var. Belki, Türkiye'ye giren mallar ve malzemeler ve işte buradaki firma şeklinde yapılanmaları detaylı incelemek gerekebilir. Telekomünikasyon sektörünü denetleyen ve düzenleyen kurum bünyesinde sektörün denetlenmesi yetkimiz. Yani kamuoyuna yansıyan birçok olayın arkasında biz varız. İşte, belki bilinir yani bilmiyorum, şey olabilir de… Mesela Rıdvan Dilmen olayını soruşturan, tespit eden biziz; kamuoyuna o farklı şekilde yansıdı. Yani işletmeci bünyesinde yapılan bir işlem olduysa bunu biz günlük, haftalık, aylık ve mutat yerinde denetimlerle yapıyoruz. "