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Yaşam

Cep telefonları için cenaze töreni

Köylerine baz istasyonu kurmayan GSM şirketlerini protesto etmek amacıyla, telefonlarını dualar eşliğinde toprağa verdi!

14 Kasım 2009 02:00

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Kayalı Dere köyünün sakinleri, bölgeye baz istasyonu kurmayan GSM şirketlerini protesto etmek amacıyla, çekmeyen cep telefonlarını dualar eşliğinde toprağa verdi!

Aralarından seçtikleri bir kişiye imam cüppesi giydiren köylüler, çekmeyen cep telefonlarını da yanlarında getirip boş bir arazide toplandı. Temsili imam öncülüğünde telefonlar için cenaze namazı kıldırıldı. “Çekmeyen telefonlar bizim köyümüzde bundan böyle ölmüştür, ölünün yeri de kara topraktır” diyen temsili imam, telefonları musalla taşına yatırıp kefenledi. Saf tutan ve dualar eden köylüler de cep telefonlarını alıp toprağa gömdü. Muhtar İbrahim Avcı, “İletişim araçlarından faydalanmak en tabii hakkımız. İnşallah sesimizi ilgili GSM şirketleri duyar köyümüze bir baz istasyonu kurar” dedi.

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