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Sağlık

Cep telefonları hem duruşu hem de psikolojiyi bozuyor!

Akıllı telefon kullanımı sırasında 27 kiloluk ağırlığın boyna baskı yaptığı, bunun da çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu belirtiliyor

15 Aralık 2015 10:57

New York Times’da yayımlanan bir makalede, telefon kullanırken eğilen boynun vücut pozisyonunu bozarak çeşitli rahatsızlıklara ve psikolojik bozukluklara neden olduğu belirtildi.

‘Bodystance’ adlı sağlık merkezinin kurucusu olan Yeni Zelandalı fizyoterapist Steve August’un görüşlerinin aktarıldığı makalede, ortalama bir insanın kafa ağırlığının 5.5 kilogram olduğu, akıllı telefon kullanımı sırasında boyun eğildiği zaman ise 27 kilogramlık bir ağırlığın boyna baskı yaptığı kaydedildi. 27 kilogramlık ağırlığın 5 kutu boyayla eşit ağırlıkta olduğunun altını çizen August, “Telefon kullanırlen boynumuzu 60 derece eğiyoruz. Bunun sonucunda da boyna yüksek ağırlıkta baskı biniyor. Eskiden sadece yaşlılar boyun rahatsızlıkları nedeniyle tedavi olmaya gelirlerdi. Şu an iş değişti. Bir çok genç yaşta hastam var” ifadelerini kullandı.

August, kambur ve boynunu eğen çocukların ileriki yaşlarında kendine güven eksikliği yaşayabileceğini de vurguladı.

 

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