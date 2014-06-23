Cep telefonları elin sıcaklığıyla şarj edilecek

ABD Fayetteville Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daryush Ila, İzmir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde "Termoelektrik" semineri verdi. Seminerde, termoelektrik uygulamalar sayesinde insan vücudunun pil olarak kullanılabileceğini belirten Ila, Matrix filmindeki hücreleri hatırlattı ve termoelektriğin, önyargıların aksine bilimkurgu ya da korkutucu bir öğe olmadığını, hayatı kolaylaştırabilecek teknolojilerle birlikte kullanılabileceğini söyledi.

İki yüzey arasındaki ısı farkı sayesinde 1 nanometre kalınlığında silikon ve altınlevhaların, özel işlemlere tâbi tutularak sonsuz ve çevreci enerji kaynağına dönüştüğünü aktaran Daryush Ila, arkalarına yerleştirilecek küçük levhalarla cep telefonlarının, el ile dış alan sıcaklık farkıyla kolaylıkla şarj edilebileceğini, bu sistemle çeşitli alanlarda enerji üretebileceğini belirtti. Arabaların, binaların ya da güneş panellerinin de ek üreteç olarak kullanılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ila, tıp alanında da insan vücudu içindeki 3 derecelik farkı kullanıp kalp pili gibi aletlerin sınırsız çalışmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Konuşması sonunda Prof. Ila’ya plaket takdim eden Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öztarhan, termoelektrik konusunda Türkiye’de de çeşitli araştırmalar yapılıp üretime geçilebileceğini, İzmir Üniversitesi öğretim üyelerinin yakın zamanda Ila ile ortak çalışmalar yürütebileceğini kaydetti.