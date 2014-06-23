T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Cep telefonları elin sıcaklığıyla şarj edilecek

Yeni uygulamalarla insan vücudunun pil olarak kullanılabilecek ve telefonlar elin sıcaklığıyla şarj olabilecek

23 Haziran 2014 13:34

ABD Fayetteville Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daryush Ila, İzmir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde "Termoelektrik" semineri verdi. Seminerde, termoelektrik uygulamalar sayesinde insan vücudunun pil olarak kullanılabileceğini belirten Ila, Matrix filmindeki hücreleri hatırlattı ve termoelektriğin, önyargıların aksine bilimkurgu ya da korkutucu bir öğe olmadığını, hayatı kolaylaştırabilecek teknolojilerle birlikte kullanılabileceğini söyledi.

İki yüzey arasındaki ısı farkı sayesinde 1 nanometre kalınlığında silikon ve altınlevhaların, özel işlemlere tâbi tutularak sonsuz ve çevreci enerji kaynağına dönüştüğünü aktaran Daryush Ila, arkalarına yerleştirilecek küçük levhalarla cep telefonlarının, el ile dış alan sıcaklık farkıyla kolaylıkla şarj edilebileceğini, bu sistemle çeşitli alanlarda enerji üretebileceğini belirtti. Arabaların, binaların ya da güneş panellerinin de ek üreteç olarak kullanılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ila, tıp alanında da insan vücudu içindeki 3 derecelik farkı kullanıp kalp pili gibi aletlerin sınırsız çalışmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Konuşması sonunda Prof. Ila’ya plaket takdim eden Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öztarhan, termoelektrik konusunda Türkiye’de de çeşitli araştırmalar yapılıp üretime geçilebileceğini, İzmir Üniversitesi öğretim üyelerinin yakın zamanda Ila ile ortak çalışmalar yürütebileceğini kaydetti.

ETİKETLER

cep telefonuşarjelinsanenerjisıcaklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24