Cep telefonları doyma duygusunu yok ediyor

Cep telefonlarının etrafra yaydığı ışınlara belli bir sürenin üzerinde etki edildiğinde, yemek yerken doyma duygusu normalden daha geç oluşuyor.

Çalışmalarında iki ay süreyle deney hayvanlarını söz konusu dalga boylarında elektromanyetik alana maruz bıraktıklarını anlatan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yetkin, bu anlamda hayvanların açlık-tokluk hormonlarında ortaya çıkan değişiklikleri, kilolarında gelişebilecek değişimi incelediklerini ifade etti.

Yapılan araştırma neticesinde, deney hayvanlarının bir grubuna bir ay boyunca 1800 MHz, ikinci gruba ise bir ay boyu, cep telefonlarındaki elektromanyetik alana maruz kalma halinde beynin yemek yerken doyma hissini veren MSH isimli hormonda azalmaya neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Tokluk duygusundaki gecikme sonucu, sürekli yeme ihtiyacı doğurduğundan obeziteyi tetikleyebileceği değerlendirilmesi yapıldı.

Araştırma, Doç. Dr. Mehmet Çölbay ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yetkin tarafından yürütüldü.



Cep telefonu, hem davranışları hem hormonları etkiliyor



Araştırmalarında elektromanyetik alanın beynin iştah merkezi üzerine etkisini de araştırdıklarını bildiren Yetkin, şu bilgileri verdi:

"İştah merkezi beyinde hipotalamik bölgededir. Bu bölgede iki tane merkez vardır, bunlardan bir tanesi açlık ve diğeri tokluk merkezidir. Bu merkezlerde bulunan en etkili hormonlardan ikişer tanesini inceledik. Non-iyonizan ışınların, açlık-tokluk merkezlerini etkileyip insanların daha fazla yemelerine ya da yemelerine rağmen doyma duyularında gecikme yaşanıp yaşanmadığını araştırdık. Bunun için 1800 ve 2100 MHz elektromanyetik alanı taklit eden bir aygıtla fareler üzerinde araştırma yaptık. Gördük ki fareler elektromanyetik dalgalardan hem davranış olarak hem de hormonal düzeyde etkileniyorlar."



Araştırmanın sonunda elektromanyetik ışınların, iştahı azaltıcı ve tokluk hissi veren MSH isimli hormonun etkisini azaltarak doyma duygusunda gecikmeye neden olduğunu bulduklarını bildiren Yetkin, "Buna göre, cep telefonlarının etrafa yaydığı ışınlara belli bir sürenin üzerinde maruz kalındığında, yemek yerken doyma duygusu normalden daha geç oluşuyor. Doyma duygusu oluşmadığı için kişi sürekli yeme ihtiyacına giriyor. Dolayısıyla bu durumun obeziteyi de tetikliyor olabileceğini düşünüyoruz" dedi.



Prof. Dr. Yetkin, çalışma sonuçlarının bilim dünyasına ilk defa gösterildiğini belirterek, çalışmanın sonuçlarının uluslararası dergilerde yayınlanması için hazırlık yapıldığını sözlerine ekledi.