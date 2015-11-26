Cep telefonları birer hastaneye mi dönüşüyor?

Kullanıcıların yazılı ve görüntülü mesajlarla tıbbi destek aldığı sağlık uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. İngiltere'deki en popüler sağlık uygulamalarından Babylon Health'in yaratıcısı Dr. Ali Parsa da cep telefonlarının elimizdeki en önemli tıbbi araç olduğunu düşünüyor ve sağlık hizmetlerini tamamen değiştirmek istiyor.

Babylon Health akıllı telefonunuzda kullanabileceğiniz üyelik gerektiren bir servis. Aylık üyelik ücreti 7,55 dolar olan uygulamada, sınırsız tıbbi destek alınabiliyor. İnternet üzerinde yapılan görüşmeden sonra, doktor en yakın eczaneyi bilgilendirerek hastayı buraya yönlendiriyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Dr. Parsa, ''Bir şikâyetiniz olduğunda ve doktora gitmek istediğinizde, işyerinizden yarım gün izin almanız gerekirdi. Artık saniyeler içinde görüşme ayarlıyor ve doktorunuzla dakikalar sonra konuşabiliyorsunuz'' diyor.

“Hekimler hastaların tıbbi geçmişini bilmeyecek”

Uygulamanın İngiltere ve İrlanda’da 250 bin kullanıcısı bulunuyor. Fakat doktorunuzu bizzat görmek ile cep telefonunuzdan konuşmak aynı olabilir mi? Uygulama ne kadar güvenli?

Royal College Pratisyen Hekimler Birliği Başkanı Dr. Maureen Baker, cep telefonlarındaki sağlık uygulamalarının hastalar ve doktorlar açısından büyük bir potansiyel taşıdığını söylüyor. Ancak Baker'ın kaygıları da var. Baker şu kaygılarını şöyle dile getiriyor: ''Hastaların güvenliği konusunda bir takım endişelerimiz var. Görüştükleri hekimler hastaların tıbbi geçmişini ve daha önce kullandığı ilaçları bilmeyecekler. Hastanın kendisi tıbbi geçmişini anlatsa da, bu aile doktorları tarafından toplanan veriler kadar detaylı olmayacaktır. Ayrıca hekimler teşhis koyarken hastanın belki de söylemeye gerek duymadığı belirtilere de dikkat ediyor."

Babylon Health uygulaması da akıllı telefonlarla toplanan tıbbı verileri kullanıyor. Uygulamayı kullanan hastalar daha önce görüştükleri doktordan tekrar randevu almayı talep edebiliyor ama bu durumda daha fazla beklemeleri gerekebiliyor.

Şirket, ''Hastalarımızın görüşmelerinden elde ettiğimiz tüm verileri saklıyoruz, böylece hekimler hastalarla konuşmadan önce tıbbi geçmişlerini inceleyebiliyor. Hastalar ayrıca daha önceki görüşmelerinden aldıkları video ve notlara da istedikleri zaman erişebiliyor'' diyor.

Yeni pazarlara açılmayı planlıyor

Babylon Health fikrinin ortaya çıkışı ise Ali Parsa’nın İngiliz sağlık sisteminin içinde yer aldığı dönemde oldu. Ali Parsa, ''Daha önce hastane yönetiyordum. Fakat birçok sağlık hizmeti hastanelerde verilmiyor" diyor. Parsa 2012'de İngiltere’de ilk özel hastane patronluğu görevinden ayrılmıştı. Özel hastane daha sonra yeniden devlet sağlık sistemine geri döndü.

Babylon 2016'da Doğu Afrika pazarına girmeyi planlıyor. Parsa, ''Dünya nüfusunun yarısı ihtiyaçları olan basit sağlık hizmetlerine dahi erişemiyor. Elimizde hepimizin taşıdığı bir cihaz var. Biz de bu cihazla nerede olurlarsa olsunlar sağlık hizmetleri sunabiliyoruz'' diye konuşuyor.

Sektörde rekabet artıyor

Sağlık uygulamalarının küresel potansiyeli yatırımcıların dikkatini çekiyor. Passion Capital’dan Eileen Burbidge, ''Bir yatırımcı olarak, sağlık hizmetleri ve tıbbi teknolojinin bizim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu sektörde pazar tüm dünya. Sağlık hizmetlerine dünyadaki herkesin ihtiyacı var. Babylon Health gibi bir şirket oldukça ilgi çekici. Çünkü sermaye yoğun değil, bir ilaç ya da bilim şirketi kadar yatırıma gerek duymuyor'' diyor.

Fakat rekabet gittikçe yoğunlaşıyor. CCS Insight’dan Ben Wood, ''Cep telefonunuzdaki self servis sağlık hizmetleri oldukça cezbedici. Ama en büyük soru: Babylon diğer şirketlerle boy ölçüşebilir mi?''

Ali Parsa Babylon’u küresel bir aktöre çevirmekte kararlı. Parsa, ''En büyük sorunumuz Londra’nın Silikon Vadisi gibi düşünmesini sağlayabilmek. Eğer bugün sağlık hizmetlerinizin yüzde 95’ini telefonunuza getirebiliyorsak, 3 yıl, 5 yıl ve 10 yılda neler yapabileceğimizi düşününün'' diye ekliyor.