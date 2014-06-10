‘Cep’ sayısı dünya nüfusunu geçiyor

Teknoloji şirketi Ericsson tarafından hazırlanan Mobilite Raporu’na (Mobility Report) göre 2015 yılında dünya üzerindeki mobil abonelik sayısı, dünya nüfusunu geçecek.

Mobil abonelik sayısı 2014’ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 120 milyon artarak yüzde 7 büyüme kaydetti. 2019 yılında ise mobil sayısının 9.2 milyar olması bekleniyor.

Mobil genişbant aboneliklerinin de büyümeye devam ederek 2019 yılında 7.6 milyar adede ulaşması bekleniyor.



Akıllı telefonlar 2016'da geçecek



Rapora göre akıllı telefonların sayısı, 2016’da akıllı özelliği olmayan mobil telefon sayısını geçecek. 2019’da ise akıllı telefona sahip kullanıcı sayısının 5.6 milyara ulaşması bekleniyor. Sadece Avrupa’da 2019’da akıllı telefon kullanıcı sayısı 765 milyona ulaşacak ve böylelikle Avrupa nüfusunu geçecek.