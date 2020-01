'Cep fotoğrafçılığı'nda fenomen olmanın 9 adımı

Sosyal medyada paylaştığınız fotolar sizi anlatıyor mu? Bulanık, karanlık kareler imajınızı mı zedeliyor? Cep telefonunuzun fotoğraf performansından daha fazla yararlanmak için yapabilecekleriniz var.

Cep telefonları bir anlamda herkesi fotoğrafçı yaptı. Özçekim ve sosyal medyada paylaşma trendi de cep’lerin fotoğraf özelliğini öne çıkarıyor. Zaten üreticiler de bu trendi takip ederek yeni modellerinin megapiksellerini fotoğraf makinelerine yaklaştırmış durumda. Adeta herkes amatör fotoğrafçı haline geldi. Peki cep telefonununuzun fotoğraf performansından tam yararlanabiliyor musunuz?

Miliyet tarafından derlenen ipuçları şöyle:

Kamera ayarlarını öğrenin: Telefonunuzun standart otomatik fotoğraf çekim ayarlarına bel bağlamayın. Standart ayarlarda ortalama sonuçlar elde edersiniz. Farklı açılardan ayarlarını değiştirerek bütündeki kaliteyi artırmış olursunuz. Odak, poz, beyaz ayarı ve ISO’yu isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Çözünürlüğü yükseltin: Fotoğrafınızın çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa kalitesi de o kadar iyi olur. Bir akıllı fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektiğinzide ‘zoom’ yapmak yerine mümkün olduğunca objeye yaklaşmaya çalışın. Tabii ki daha yüksek çözünürlükte fotolar depolama alanınızı zorlayabilir. Bunu da harici depolama kullanarak çözebilirsiniz.

Arkaya evet, öne hayır: Ön kamera, özçekimi daha iyi yapmanızı sağlar. Bununla beraber neredeyse her telefonda ön kameranın çözünürlüğü arka kameradan daha kötüdür. Çünkü arka kamera her zaman daha fazla megapiksele sahip. Ön kamera sadece görüntülü görüşme fonksiyonu için tasarlandı. Ama her ikisini de kullanabileceğiniz çekim açıları da var.

Lens temizliği önemli

Lenslere dikkat: Lensler fotoğraf çekme süreçlerinde önemli. Bütün fotolar lensler vasıtasıyla çekilir. Telefonunuzu cep ya da çantada sakladığınızda lensleriniz tozlanabailir. Fotoğraf çekmeden önce her seferinde lensleri temizleyin, tozları ve üzerindeki parmak izlerini yok edin. Fotoğraflarınızda bu basit temizliğin nasıl fark yaratacağına inanamayacaksınız.

Tripod kulllanın: Düşük ışık ya da hareketli ortamlarda bulanık sonuç mu alıyorsunuz. Tripod ya da monopod’un size sağlayacağı berraklığı takdir edeceksiniz. Tripod’lar yavaş objektif kapağı hızında harika sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Monopod ise genelde bir mesafeden selfie çekiminde işinize çok yarayacak.

Işığa doğru gidin: Kapalı mekanda en önemli sorunlardan biri doğal ışık olmaması. Foto çekerken daha çok pencere ya da kapı kenarına gitmeye çalışın. Dışarıda karanlıkta çekimlerde ise neon ışıklar ya da sokak lambalarından yararlanmayı deneyin.

Ama ışıkta fotoğraf çekerken de silüet istemiyrosanız arka ışığa dikkat edin.

Farklı açıdan çekim

Kompozisyon kuralları: Güzel bir fotoğrafta hiçbir şey kompozisyonun yerini tutamaz. Temel kompozisyon kurallarını öğrenin, vizörden bakıldığında görülen görüntüdeki elementleri göze hoş gelen ve dengeli bir sahne halinde düzenlemek çok önemli.

Açı değişimi, farklı bir açıdan çekmek bazen objenizi daha ilginç hale getirebilir. Ayrıca çoğu telefonda panorama modu var. Özellikle manzara çekmek için bunlar mükemmel.

Üçüncü parti uygulamalar: Bu uygulamayla cepten foto deneyiminizi artırabilirsiniz. Üç platformda da fotoğrafçılık konusunda pek çok mobil uygulama mevcut. Bu uygulamaların çoğu yeni özelliklerle devamlı güncelleniyor, filtreler, modlar ve seçenekler sunuluyor.

Fotoğraf düzeltme uygulamaları: Bazen fotoğraf çekerken çok şeyi kontrol etmemiz gerekir. Fotoğraf çekildikten sonra üzerinde pek çok geliştirme yapmak mümkün. Mobil uygulamalarla bir fotoğraf editörü olabilirsiniz. Filtre, renk değiştirebilir, istemediğiniz ayrıntıları silebilirsiniz.