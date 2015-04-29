Cep dolandırıcıları Türkiye sınırlarını aştı

Türkiye’den, Almanya’daki bazı kişileri telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Alman polisi gibi tanıtarak Dresden’de 3 kişiyi yaklaşık 200 bin euro dolandırmış.

Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp cep telefonundan aradıkları kişileri dolandıran şahıslar, Almanya’ya da ulaştı. Almanya’nın Dresden kentinde yaklaşık 200 bin euro değerinde mal varlığını Türkiye’den telefonla aradığı düşünülen dolandırıcılara kaptıran 3 kişi polise başvurdu. Dolandırıcıların, kendilerini Alman polisi gibi tanıtarak çoğunlukla yaşlı ve emekli kişilerle konuştuğu ve onlara ‘banka hesaplarının güvenli olmadığını’ söyledikleri bildirildi.

Daha sonra bankadan paralarını çeken emekliler, çanta dolusu parayı kendilerine polis süsü veren diğer çete üyelerine teslim etti. Polis gibi görünmek için telsiz ya da siren sesi kullanan dolandırıcıların Türkiye’den telefon eden diğer kişilerle işbirliği yaptığı düşünülüyor. Başkomiser Steffen Schmieder, çetenin sadece 3 emekliyi 200 bin euro dolandırdığını ancak dolandırıcılığa uğruyan daha çok kişi olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İnandırmakta zorlandı

Olayın ardından dolandırılan emeklileri polis olduğuna inandırmakta güçlük çektiğini söyleyen Schmeider, Türkiye’den yapılan aramaların, bir yöntemle Dresden polisine ait numara olarak gösterildiğini belirtti. Şikayetçi olan kişiler, telefonda kendilerine ilk olarak kişisel bilgileri ve bankada sahip oldukları para ve mücevher sorulduğunu belirtti. Çete üyelerinin, emeklilere ‘yabancı kökenli bir çete ile mücadele ettiklerini ve bu çetenin hırsızlık planı yaptığını’ söyledikleri belirtildi.