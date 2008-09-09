Cep, bebekte davranış bozukluğu yapıyor

Bugüne kadar cep telefonlarının sağlığa zararları hakkında yapılan en kapsamlı araştırma, hamilelik döneminde cep telefonu kullanan annelerin bebeklerinde davranış bozukluğu görülme riskinin yüzde 80 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Cep telefonu kanser yapar mı?



İngiltere’de son 15 yılda yapılan yaklaşık 100 çalışmanın bir özeti olan araştırmaya göre, 10 yıl boyunca cep telefonu kullananların beyin kanserine yakalanma riski de daha fazla.



Kafatası yapıları nedeniyle çocukların beyinlerinin radyasyonu daha fazla emdiğini belirten uzmanlar, 16 yaşından küçüklerin cep telefonu kullanımının önüne geçilmesi için yetkilileri uyarıyor.



