'Cep alırken SAR değerine bakın'

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Elektik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, kullanıcıların bilinçli hareket edebilmeleri için vücudun emdiği elektromanyetik enerjiyi ifade eden "Specific Absorption Rate" (SAR) değerlerinin cep telefonlarının üzerinde yer alması gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Çerezci, cep telefonlarının beyinle doğrudan temasa geçmesi nedeniyle, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu ifade etti.Elektromanyetik dalgalara maruz kalma durumu için SAR değeri olarak 2 watt / kilogramlık sınır değer verildiğini kaydeden Çerezci, "SAR değeri, elektromanyetik dalgalar vücudumuza geldiğinde söz konusu dalganın, vücudumuzun kütlesi başına emeceği miktardır. Saniyede dalganın insan vücuduna ulaştırdığı güç yoğunluğu 2 birim olmalıdır" diye konuştu.Tüketicilerin bilinçsizce cep telefonlarıyla uzun süre görüşmelerinin sağlık açısından olumlu sonuçlar doğurmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Çerezci, şunları söyledi:"Tüketiciler cep telefonlarını teknik özelliklerine göre beğenerek alıyor. Fotoğraf çekme özelliği ve mp3 özelliklerine göre tercihlerinde karar kılıyorlar. Oysa ki ne kadar elektromanyetik radyasyon yaydığıyla ilgilenmiyorlar. Tüketicilerin daha bilinçli hareket edebilmeleri için elektromanyetik radyasyon değerini ifade eden SAR değerlerinin cep telefonlarının üzerinde yer alması gerekiyor. Tüketiciler teknik özelliklerinin yanı sıra cep telefonunun ne kadar elektromanyetik radyasyon yaydığını da görebilmeli. Bu yapılırsa vatandaşın tercihi için de kolaylık sağlanmış olur. Firmaların bunu uygulaması için tüketicilerin bilinçli hareket ederek SAR değerlerini tercih nedeni olarak göstermeleri gerekiyor. Aynı firmanın farklı modellerinde farklı SAR değerleri ortaya çıkacaktır."Düşük SAR değerli cep telefonları kullanmanın insanları yanılgıya düşürmemesi gerektiğini belirten Çerezci, beyinle olan elektromanyetik radyasyon temasının asgari düzeye indirilmesi için uzun süreli görüşmelerde sabit telefonların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.Cep telefonuyla ilgili çalışmaların Türkiye'de yeni yeni yapıldığına dikkati çeken Çerezci, Telekomünikasyon Kurumu bünyesindeki laboratuvarlardaki çalışmaları olumlu bulduğunu kaydetti.Telekomünikasyon Kurumunun belirlenen sınır değerlerin üzerinde radyasyon yayan bazı çift SIM kartlı telefonların toplatılması kararının olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Çerezci, şöyle konuştu:"Gelişmiş ülkelerde bu konuda ülkemize göre daha ciddi yaptırımlar var. Cep telefonları üzerinde çalışmalar daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Cep telefonlarının ciddi problemler doğuracağında herkes hem fikir. Sadece çift SIM kartlı cep telefonları sağlığa zararlı diye düşünülmesin. Diğer tüm telefonlar da sağlığa zararlıdır. Tek kartlı olanlarda da bu olay ortaya çıkabilir. Bu araştırma yeni yapılıyor. Belki biraz daha derinlemesine araştırma yapılırsa daha neler çıkacak kimbilir. Şu anda yapılan çalışmaları çok yararlı görüyorum. Bu çalışmalara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerde de bu tür çalışmalar yapılabilir. Bizim de imkanımız olsa biz de bu çalışmaları yapabiliriz."Sigaranın yıllar önce zararlarının bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Çerezci, "Sigara yıllar önce bazı doktorlar tarafından bile ilaç olarak yazılıyordu. Zararlı etkileri çok sonra ortaya çıktı. Sigaraların üzerinde günümüzde artık 'sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor. Geçmişteki olaylardan ders almak lazım. Cep telefonlarının da zararları ortaya çıkabilir. Bunun için tüketicilerin cep telefonuyla fazla görüşmemeleri konusunda uyarılmaları ve cep telefonlarının üzerine SAR değerlerinin yapıştırılması lazım" dedi.