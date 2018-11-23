CEO'lar umutsuz; holdingler yüksek kur ve belirsizlik nedeniyle 2019'da küçülecek

Yıla hızlı başlayan Türkiye’nin önde gelen holdingleri özellikle yılın ikinci yarısında yüksek kur ve siyasi çalkantılar nedeniyle 2018’i küçülme ile kapatacak.

2018’de dev holdingler hedef tutturmakta zorlanırken, holdinglerin üst düzey yöneticilerinin (CEO) 2019 ajandasında ise belirsizlik ve küçülme var. Martta yapılacak yerel seçimler ve ekonomi hedeflerdeki farklı tahminler nedeniyle CEO’lar, 2019’un öngörülebilir olmaktan çıktığını vurgulayan, yatırımlarda frene bastıklarını açıkladı.

"Kolay dönem değil"

Capital ve Ekonomist dergilerinin organizasyonu ile düzenlenen CEO Clup toplantısında konuşan holding yöneticileri 2019 için karamsar bir tablo çizdi.

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, 2019’un piyasalarda hem talep hem de fonlama açısından zorluklar yaratacağını vurgulayarak, “2018’de hedeflerimizin altında kaldık. Dolardaki dengeler de bu durumu etkiliyor. En büyük sıkıntımız geleceği öngörememekten kaynaklanıyor. 2019’da ilk iki çeyrek küçülme bekliyoruz. 3’üncü çeyrekten itibaren en fazla yüzde 1-2 büyüme öngörüyoruz. İç piyasada talep yönlü sıkıntı olacaktır ve iç piyasada bazı işlerde küçülme olacak” ifadesini kullandı.

Sadece iç pazara bağlı olarak çalışan holdinglerin bu dönemde büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Uğur, “Bizim en büyük şansımız ABD oldu. Boru işimiz Microsoft ile aynı kârlılıkta. Enerjide 260 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımımız var. Birincisinin kredisini bulduk ikincisini bulmaya çalışıyoruz. Yatırımda dikkatli davranıyoruz. Kolay bir dönem değil. Bu seneki bütçemiz 5.2 milyar dolardı. İyi bir büyüme planlamıştık, bütçenin altında kalacağız. 4.8 milyar dolarla yılı kapatacağız yine de dolar bazında yüzde 3 büyüme sağlıyoruz” dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, bu yıl kurların arttığı dönemde ihracatı ve yurtdışında yarattıkları gelirleri daha öncelik olarak aldıklarını anlatarak, yeni ülkelerde maceraları biraz daha iş geliştirme kapsamında değerlendirip, odaklarını iyi oldukları gruplarda, iyi markalarda çalışmaya verdiklerini bildirdi.

"En büyük sorun belirsizlik"

Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu ise 2019 için nakit yönetimi ve işletme sermayesi açısından önemli bir yıl olacağını aktardı. 2019’da büyümenin ya hiç olmayacağını ya da çok düşük olacağını anlatan Zorlu, “En önemli şey belirsizlik ortamının oluşması. Belirsizlik ortamında cebinde parası olan harcamak istemiyor, iş insanı da yatırım yapmak istemiyor. O açıdan ortam, yatırım kararlarında temel bir unsur. Yılın ilk 9 ayını değerlendirdiğimiz zaman yüzde 30’ların üzerinde büyümemiz var. Bütçelerimizi yaparken, 2019’da büyümenin çok düşük veya hiç olmayacağını, enflasyonda belirli bir düşme olacağını varsayıyoruz ama temel şey duyarlılık ve senaryo analizleriyle grup şirketlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Şirketlerin esnek olması ve hızlı hareket edebilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Nakit yönetimi önemli

Zorlu, yurtdışı işlerinin Türkiye’deki işlerinden daha hızlı büyüdüğünü ifade ederek, “2019’a bakacak olursak öngörülerde bulunmak, tahmin yapmak oldukça zor. Her yıl bunu yaşıyoruz ama bu sene bunu yapmak daha da zor. 2019 için nakit yönetimi, etkin bilanço ve işletme sermayesi önemli bir alan” dedi.

Ödemelerde sıkıntı

Bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyümesini enflasyonda ise yüzde 25’lik bir oran beklediklerini anlatan Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, 2019’da özellikle nakit akımı ve maliyet yönetimini öncelik olarak ele alacaklarını dile getirdi.

Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ise “Yönetici olarak beni en çok sıkıntıya sokan önümü görememek. 2019 bütçelerini hazırlamaya Eylül’de başladık. O zaman dolar 7 TL ile biter dedik buna göre arkadaşlar bütçe yaptı. 2019 yılında şirketleri yönlendirme şeklimiz sahayı ve alanı kontrol etmek ve nakit akımına bakmak” değerlendirmesi piyasada ödeme sıkıntıları görmeye başladıklarını dile getirdi.