CEO'lar sosyal medyadan habersizmiş

Dünyanın önde gelen CEO’ları, dijital dünyanın dışında yaşıyor. Her ne kadar ünleriyle Twitter gibi sosyal ağlarda büyük takipçi kitlelerine ulaşsalar da, CEO’lar sosyal ağların nimetlerinden yararlanmaya hiç ilgi göstermiyor.

1930 doğumlu ABD’li işadamı Warren Buffet, ilk tweet’ini Mayıs 2013’te attı. Şu ana kadar 2 toplam tweet atan Buffet, buna rağmen 541 binden fazla takipçiye sahip. Bu örneğe rağmen, sayısız CEO herhangi bir sosyal medya ağında hesap açma zahmetinde bile bulunmuyor.

CEO.com sitesinin yaptığı araştırmaya göre, Fortune 500 listesindeki CEO’ların sadece yüzde 32’si, en az bir sosyal ağda hesaba sahip. Ancak geride kalan kesim Facebook, Twitter veya bir başka sosyal medya ağında yer almıyor.

Verilere göre, ABD’nin en büyük şirketlerinin başında yer alan CEO’ların sadece 28’nin Twitter hesabı var. Facebook hesabı olanların sayısı ise 38. Google + ise sadece 5 CEO’nun ilgisini çekmeyi başarabilmiş.

CEOlar LinkedIn'i seviyor

İç karartıcı bu istatistiklere rağmen, iş dünyasının dijital mekanı olarak bilinen LinkedIn, tek istisnayı oluşturuyor.

Fortune 500 CEO’larının neredeyse 3’te 1’i, LinkedIn hesabına sahip. 2013’te LinkedIn’de profili bulunan CEO sayısı 140. Bu sayı, geçtiğimiz yıl profili bulunan CEO oranının yüzde 25.9’dan yüzde 27.9’a çıktığını gösteriyor. LinkedIn’de 500’den fazla bağlantısı olan CEO sayısı ise 25.

Ancak CEO’ların değerini bilmediği asıl platform, Twitter.

The Venture Beat sitesinin haberine göre, Fortune 500 patronları, ortalama bir kullanıcıya oranla 20 kat daha hızlı takipçi kazanıyor. Buffet ise standart bir kullanıcıdan 200 kat hızlı. CEO’ların tweet’lerle kamuoyundaki yerlerini güçlendirebilecekleri, birkaç istatistikle çok net anlaşılıyor.