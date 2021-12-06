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Dünya

CEO, Zoom üzerinden yapılan konuşmada 900 çalışanını işten çıkardı

06 Aralık 2021 13:06

ABD'li mortgage şirketi Better.com'un CEO'su Vishal Garg, çalışanlarının yüzde 9'una işten çıkarıldıklarını Zoom üzerinden yapılan bir seminerde bildirdi.

CNN'in aktardığına göre Garg, Zoom'da, "Eğer bu konuşmadaysanız işten çıkarılan şanssız grubun bir parçasısınız. İş akdinize bugün itibariyle son verilmiştir" dedi.

Garg, daha sonra işten çıkardığı 900 çalışana tazminat için insan kaynakları ile temasa geçebileceklerini söyledi. 

CEO, Noel Bayramı'ndan kısa süre önce yapılan işten çıkarmaların arkasında "piyasa etkinliği, performans ve verimlilik" olduğunu söyledi. Garg, aynı zamanda  işten çıkarılan kişilerin "verimsiz olarak" mesai arkadaşlarından "çaldığını" iddia etti.

 

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