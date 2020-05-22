CEO Sönmez: Salgın Varlık Fonu için fırsat; Koronavirüs sonrasında daha büyük rol oynayacağız

Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez, Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye ekonomisinde daha büyük rol üsteneceklerini söyledi.



Amerikan ekonomi kanalı CNBC’nin sorularını yanıtlayan Sönmez, Koronavirüs salgınının Fon için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Sönmez, “Önümüzdeki üç yıl içinde devletlerin varlık fonların ve şirketleri ekonominin hisse yapısında daha önemli bir rol oynayacaklar” dedi.



CEO Sönmez, Varlık Fonu’nun yeni kurulduğunu ve ekonomideki boşluğu doldurduğunu belirterek, “Daha aktif bir rol üstlenerek oynaklığın yüksek olduğu bu dönemde devletin hisse imkanları sunma aracı olacağız” diye konuştu.

"Salgınla mücadelenin önemli parçası"

Türkiye Varlık Fonu’nun stratejik sektörlerdeki özel şirketlere hissedar olmasını kolaylaştıran yasa Nisan ayında Meclis’ten geçmişti. CEO Zafer Sönmez, bu yasanın şirketlerden sermaye kaçışını önleyeceği ve Varlık Fonu’na stratejik şirketlerde kontrol hissesi alma imkanı vereceğini söyledi.



Sönmez, “Bir şirkette kontrolü aldığımızda Meclis’ten onay alıp Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hisse yapısı ve nakit akışıyla ilgili engellerini bypass etmiş olacağız. Türkiye Varlık Fonu’nu Koronavirüs’le mücadele paketinin, hisse yapısı anlamında esas ve önemli parçası olarak konumlandırıyoruz” diye konuştu.



Türkiye Varlık Fonu’nun varlıklarının toplam değeri 33 milyar dolara ulaşıyor. Kamu bankaları, THY, Borsa İstanbul, PTT, Botaş gibi şirketler Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde yer alıyor.