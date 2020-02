CEO Ertekin: Boyteks kumaşı dünyada üretilen 10 yataktan birinde kullanılıyor

İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - TMSF yönetimindeki Boydak Holding\'in CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, \"2017 yılında beş kıtada 103 ülkeye ihracat yapan markamız, küresel anlamda yüzde 10 pazar payına sahip; dünya üzerinde üretilen her 10 yataktan birinde Boyteks kumaşı kullanılıyor\" dedi.

TMSF yönetimindeki Boydak Holding Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarının katıldığı bir basın gezisi düzenledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Fon Kurulu üyeleri ve CEO Alpaslan Baki Ertekin’in ev sahipliği yaptığı basın gezisinde, Ertekin şunları söyledi:

“Boyteks, 2002 yılında yatak kumaşı üretimi ile faaliyetlerine başladı. 2003 yılında Bursa’da döşemelik kumaş fabrikası kuruldu. 2011 yılının ikinci yarısında yine Kayseri’de halı üretimine başladı.

“Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2016 yılı verilerine göre 101 ülkeye ihracat yaparak, Türkiye’nin en fazla ülkeye ihracat yapan dokuzuncu firması olan Boyteks, bugün itibarıyla mobilya ve yatak sanayisine 100’den fazla inovatif ürün üretiyor.

“Boyteks, Türkiye’nin markalı ürün ihraç eden firmaları arasında ilk 10’da yer alırken, tek çatı altında en fazla üretim yapan dünyanın en büyük yatak kumaşı tesisine sahip.

“2017 yılında beş kıtada 103 ülkeye ihracat yapan markamız, küresel anlamda yüzde 10 pazar payına sahip; dünya üzerinde üretilen her 10 yataktan birinde Boyteks kumaşı kullanılıyor.

“Döşemelik kumaş işletmemiz üretim hacmi olarak küresel ölçekte ilk 10 marka arasında yer alıyor. Makine halısında son yatırımlarla birlikte bu pazar payı her geçen gün artıyor.

“Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında değerlendirdiğimiz çeşitli otomasyon yatırımlarının bir kısmını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik.

“2014 Haziran ayında Turquality programına dahil olan markamız, IKEA, Marks & Spencer, Serta, Hilding Anders gibi önemli küresel oyuncuların en önemli partneri konumunda.

“Boyteks, üretimde uyguladığı apre işlemleri ve yanmazlık testlerine büyük önem vermektedir.

“Her yıl uluslararası tekstil fuarlarında yepyeni desen ve kumaş koleksiyonlarını müşterilerine sunan Boyteks, dünya tekstil ihtiyaçlarına çağın ötesinde çözümlerle cevap vermek için tasarım ve inovasyona ayrıca önem vermektedir.

“Boyteks, dünyanın en önde gelen uzman tasarım ofisleri ve kendi koleksiyon ekipleri ile Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar sınırsız desen ve konstrüksiyon seçeneği tasarlamaktadır.

“2017 yılında 782 milyon 422 bin 269 lira ile bir önceki yıla göre yüzde 23.02 ciro artışı sağlamıştır. Yine aynı yıl 138 milyon 34 bin 334 dolar ihracat gerçekleştiren firmamızın, en büyük ihracat pazarları arasında Amerika, İngiltere, Polonya, Almanya ve İtalya yer almaktadır.

“Son dört yıldır cirosal olarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 100 firması içerisinde bulunuyor. Yatak kumaşında 2018 yılı sonunda yüzde 60 oranında kapasite artışına ulaşacak markamız, yıllık 80 milyon metrenin üzerinde yatak kumaşı üretimi gerçekleştiriyor.”