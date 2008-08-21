Centrino 3’ün sır perdesi aralanıyor

Centrino 2’nin piyasaya çıkması üzerinden bir ay bile geçmeden Intel’in geliştiriciler için düzenlediği IDF - Intel Developers Forum aktivitesinde Centrino 3’ün ilk ipuçlarını vermeye başladı. “Calpella” kod ismiyle anılan Centrino 3 platformunun önümüzdeki sene içinde piyasada olması beklenirken, kesin detayları belli olmamakla birlikte, yeni platformun dizüstü bilgisayarlara özellikle güç tasarrufu ve verimlilik alanında yenilikler getirmesi şaşırtıcı olmayacak.



Güç tasarrufu için tek çekirdek



IDF’den sızan bilgilere göre Centrino 3, kalbini oluşturan Nehalem mimarili işlemcinin güç tasarrufu için gerektiğinde sahip olduğu çekirdeklerin bir veya birkaçını tamamen kapatabilme yeteneğini kullanacak. Bir başka deyişle dört çekirdekli bir işlemciye sahip bir dizüstü sistemde güç tasarrufu için tek çekirdekle çalışmak Centrino 3 ile mümkün hale gelecek. Nehalem’e özgü olan bu özellik, masaüstü sistemlerde de tek bir çekirdekle çalışmak üzere tasarlanmış yazılımlarda performans kaybı yaşanmasının önüne geçebiliyor.

Grafik çözümünün de işlemciye dahil edilmesi beklenen Centrino 3 platformunun yeni bir soket yapısı ve verimlilik iyileştirmeleri de içereceği gelen bilgiler arasında. (TEMPO24)

