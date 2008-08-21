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Bilim / Teknoloji

Centrino 3’ün sır perdesi aralanıyor

Centrino 2 platformunu kullanan dizüstüler piyasaya çıkalı bir ay bile olmadan, Intel, Centrino 3 hakkında ipuçları vermeye başladı.

21 Ağustos 2008 03:00

Centrino 2’nin piyasaya çıkması üzerinden bir ay bile geçmeden Intel’in geliştiriciler için düzenlediği IDF - Intel Developers Forum aktivitesinde Centrino 3’ün ilk ipuçlarını vermeye başladı. “Calpella” kod ismiyle anılan Centrino 3 platformunun önümüzdeki sene içinde piyasada olması beklenirken, kesin detayları belli olmamakla birlikte, yeni platformun dizüstü bilgisayarlara özellikle güç tasarrufu ve verimlilik alanında yenilikler getirmesi şaşırtıcı olmayacak.

Güç tasarrufu için tek çekirdek

IDF’den sızan bilgilere göre Centrino 3, kalbini oluşturan Nehalem mimarili işlemcinin güç tasarrufu için gerektiğinde sahip olduğu çekirdeklerin bir veya birkaçını tamamen kapatabilme yeteneğini kullanacak. Bir başka deyişle dört çekirdekli bir işlemciye sahip bir dizüstü sistemde güç tasarrufu için tek çekirdekle çalışmak Centrino 3 ile mümkün hale gelecek. Nehalem’e özgü olan bu özellik, masaüstü sistemlerde de tek bir çekirdekle çalışmak üzere tasarlanmış yazılımlarda performans kaybı yaşanmasının önüne geçebiliyor.
Grafik çözümünün de işlemciye dahil edilmesi beklenen Centrino 3 platformunun yeni bir soket yapısı ve verimlilik iyileştirmeleri de içereceği gelen bilgiler arasında. (TEMPO24)

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