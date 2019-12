-CENTRAL PARK'TA ''İSTANBULIVE'' KONSERİ NEW YORK (A.A) - 18.06.2011 - New York'taki ünlü Central Park'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen ''İstanbulive'' konseri, sağanak yağmura rağmen çok coşkulu geçti. Central Park'ta son iki yıldır 12 binden fazla seyircinin katılımıyla muhteşem bir müzik şölenine dönüşen ve artık geleneksel hale gelen Istanbulive'da bu yıl 40. sanat yılını kutlayan sanatçı Zülfü Livaneli, Türkiye'yi uluslararası arenada başarı ile temsil eden genç rock grubu ''Manga'' ve New York'un yetenekli müzisyenleri ''New York Gypsy All-Stars'' sahne aldı. Serdar İlhan ve Mehmet Dede'nin yapımcılığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının ana sponsorluğunda, bu yıl gündüz yerine ilk kez gece düzenlenen konserde, 65 yaşına giren Zülfü Livaneli'ye sürpriz doğum günü pastası da kesildi. Livaneli, teşekkür edip pastanın mumlarını söndürdükten sonra izleyicilere ''Siz benim en güzel doğum günü hediyemsiniz'' dedi. Sahnede hem Türkçe hem İngilizce konuşan Livaneli, ''Yiğidim Aslanım'', ''Leylim Ley'', ''Güneş Topla Benim İçin'', ''Özgürlük'', ''Karlı Kayın Ormanı'' gibi çok sevilen parçalarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Livaneli'nin şarkılarını, konseri dinlemeye gelenler hep bir ağızdan söylerken, Livaneli'ye sahnede bir ara ünlü pop şarkıcısı Demet Sağıroğlu da eşlik etti. Livaneli'nin ''Leylim Ley'' parçasını İngilizce seslendiren siyahi şarkıcı Selloane Lekhoaba da izleyicilerden büyük alkış aldı. Livaneli sahneye çıkmadan önce, çalışmalarını anlatan kısa bir video film de gösterildi. Manga grubu da parçalarıyla dinleyenleri coşturdu. Istanbulive'da, müzisyenler Al Di Meola ve Lina Orfanos da sahne aldı. -''NEW YORK'UN GÖBEĞİNDE BU ŞARKILARI SÖYLEMEK ÇOK HOŞ''- Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zülfü Livaneli, New York'ta Central Park'ta konser vermenin çok güzel olduğunu, konseri izlemeye hem Türklerin hem Amerikalılar'ın hem de Yunanların geldiğini belirterek, ''Central Park'ta, New York'un göbeğinde bu şarkıları söylemek çok hoş bir duygu. Misafir sanatçılar çok başarılıydı, ben çok hoşnut kaldım. Çok güzel bir doğum günü sürprizi de yaptılar bana sahnede. O da çok hoştu. Yağmur, fırtına, şimşek kimseyi durduramamış. Kalabalık bir konser yaptık, çok mutluyum'' dedi. Daha önce bir kere de Amerikalı şarkıcı Joan Baez ile İstanbul'da yıllar önce verdikleri konserde doğum gününü kutladıklarını anımsatan Livaneli, ''Ama New York'ta yapılacağını hiç beklemiyordum doğrusu, çok teşekkür ederim herkese'' diye konuştu. New York'ta daha önce Broadway'de ''Town Hall''da konser verdiğini, ayrıca bir Nazım Hikmet programına katıldığını bildiren Livaneli, Central Park'taki bu konserin New York'taki ikinci konseri olduğunu söyledi. Şarkılarını her yaştan müzikseverin dinlemesiyle ilgili bir soru üzerine ise aynı soruyu kendisine bu konseri izlemeye gelen Amerikalı gazetecilerin de yönelttiğini söyleyen Livaneli, şöyle konuştu. ''Onlara şunu anlattım: Bob Dylan'ın, Joan Baez'in, Mikis Theodorakis'in şarkılarını genellikle yaşlı kimseler nostaljik olarak dinliyorlar. Oysa bizim çok genç bir dinleyicimiz var, küçük çocuklardan başlayan çok genç bir dinleyici kitlesi var. Bu tabii benim de izah edemediğim bir şey. Amerikalı gazeteciye de dediğim gibi, herhalde benim içimde hala isyan ateşi yanıyor, onu hissediyorlar, gençlik benden kopmadı çok şükür.'' Leylim Ley parçasını İngilizce yorumlayan Selloane Lekhoaba'nın New York'ta sahnelenen ''Aslan Kral'' adlı müzikalin başrol oyuncusu olduğunu söyleyen Livaneli, Lekhoaba'nın muazzam bir şarkıcı olduğunu, onu Türkiye'ye getirerek Türk seyircisiyle buluşturmak istediğini ifade etti.