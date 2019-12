Central Park 'er meydanı' oldu

ABD'nin New York kentindeki ünlü Central Park'ta, Türk Kültür Merkezi (Turkish Cultural Center-TCC) tarafından “New York Türk Festivali” düzenlendi. Central Park'ta ilk kez düzenlenen festivale New York ve New Jersey'de yaşayan Türk-Amerikan toplumu dışında Amerikalılar da ilgi gösterdi. Yağlı güreşçiler de parkta müsabaka yaptı.



Sabah saatlerinde başlayan festivalde Bursa-İnegöl'den gelen Mehter Takımı ve Sakarya'dan gelen yağlı güreş takımı özellikle büyük ilgi gördü.



AKP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin, festivalde yaptığı konuşmada, festivalin Central Park gibi bir yerde düzenlenmesine işaret ederek, Türk-Amerikan toplumunu “dostluk, barış ve kardeşlik adına” son derece önemli bir festivali düzenledikleri için kutladı.



Şahin, Türkiye'den gelip festivale katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, “Sizlere Türkiye'den ve bütün Türk dünyasından selamlar getirdik ve gördük ki ABD'nin 51 eyaletinde yaşayan Türk insanı kendi geçmişini, coğrafyasını, geleneklerini, kültürünü unutmamış, bırakmamış” dedi.



“ABD'deki Türk insanının ve Türk sevdalılarının yalnız olmadığını” söyleyen Şahin, “Bu büyük meydan dopdulu, siz bu kıtada yalnız değilsiniz, Türkiye sizinle birlikte, sizlere 70 milyonun selamını ve sevgisini getirdim” dedi.



Şahin, daha sonra kendisiyle birlikte festivale katılmak için New York'a gelen Batman milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Şanlıurfa milletvekili Yahya Akpak, Mardin Miletvekili Cüneyt Yüksel ve Diyarbakır milletvekili Abdurrahman Kurt'la birlikte herkesi selamladı.

“Türk dostu” Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz de yaptığı konuşmada, gelecek yıl festivalin Türk-Amerikan toplumunun yoğun olarak yaşadığı Brooklyn'de yapılmasını istedi, Türk-Amerikan dostluğunun öneminden söz etti.



Festival için kurulan sahnede Mehter Takımı ile Türk, Kırgız, Boşnak ve Ahıska Türkleri folklör ve dans gruplarının gösterileri tüm gün devam etti.



Ayrıca Central Park'ın festivale ayrılan bölümünde fotoğraf ve kitap sergileri, el sanatları uygulama standları, çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunları, Türk mutfağından çeşitli örneklerin sunulduğu standlar yer aldı ve çeşitli yarışmalar ile çekilişler yapıldı.



Sakarya'dan gelen güreşçilerin yaklaşık 2 saat süren hazırlıkları ve yağlı güreş karşılaşmaları ile karşılaşmalar sonundaki ödül töreni de büyük ilgi gördü.