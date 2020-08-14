CENTCOM Komutanı McKenzie: IŞİD yeniden diriliyor, harekete geçilmeli

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki isim olan General Kenneth McKenzie, Washington'a IŞİD'in yeniden dirilişine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Washington Times'ta yer alan habere göre, ABD Barış Enstitüsü tarafından düzenlenen online foruma katılan McKenzie, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta hala aktif olduğunu ve cihatçıları silahlandırmaya kararlı olduğunu belirtti.

"Kamp terörün üreme alanı"

Yetkili, IŞİD'in 5 yıl önceki kadar güvenlik tehdidi teşkil etmemesine rağmen kapsamlı bir radikalleşme karşıtı girişim başlatılmazsa örgütün yeniden dirileceği konusunda uyardı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampının tehlike arz ettiğine işaret eden McKenzie, Suriye ve Irak'tan kaçanların yanı sıra IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu bu kampın, terörün canlanması konusunda potansiyel bir üreme alanı olduğunu kaydetti.

Kampta 65 bin kişi kalıyor

Haseke kentinin 45 kilometre doğusunda bulunan Hol Kampı'nda çoğu yerinden edilen Suriyeliler ile Iraklı mültecilerden oluşan 65 bin kişi kalıyor.

ABD'nin Uluslararası IŞİD karşıtı koalisyondaki danışmanı William Roebuck da forumda IŞİD'in 'önemli bir tehdit' oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Roebuck, koalisyona IŞİD'in yeniden dirilmesini önlemeyle meşgul olma çağrısında bulundu.