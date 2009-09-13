Cennette cinsel hayat

'İslamda Cinsel Hayat' adlı kitabının ardından 'Kuran ve Sünnet'e Göre Cennet Hayatı' adlı ikinci kitabıyla gündeme oturan Ali Rıza Demircan, Ahmet Hakan'ın eleştiri oklarına hedef oldu. Hakan, 'Demircan'ı medyanın kodlarını çözen hoca olarak nitelendirdi.

İşte Hakan'ın bugünkü yazısından bir bölüm:

Yaşar Nuri Öztürk ya da Zekeriya Beyaz’dan söz etmiyorum.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın babası Ali Rıza Demircan’dan söz ediyorum.

Efendim, düşünün:

Seneler, seneler evvel bir kitap yazıyor ve ülkenin gündemine “cuk” diye oturuyor...

Ama öyle böyle oturma değil...

Günlerce manşetler ondan söz ediyor...

Hem de henüz özel televizyonların olmadığı, internetin esamisinin bile okunmadığı bir dönemde başarıyor bunu...

Yazdığı kitabın adı:

“İslam’da Cinsel Hayat”.

Dinsellik ve cinselliğin çok satacağı ilkesinin ilk kanıtı olan bu kitap, baskı rekorları kırmış bir kitaptır...

*

Uzun bir sükut dönemi...

Ve Ali Rıza Demircan, yeni bir kitapla gündemde...

Bu kez “Kuran ve Sünnet’e Göre Cennet Hayatı” başlıklı, yine çok elektrikli bir kitapla karşımızda...

Kitabında...

“Cennette adam başına kaç huri düşüyor” gibi...

“Peki cennette kadınlar ne yapacak?” gibi...

“Cennette seks nasıl olacak?” gibi...

Kadim sorulara cevap veren Ali Rıza Demircan Hoca, yine turnayı gözünden vurmaya talip...

Peki söyleyin bakalım:

Bu hocaya biz medyanın kodlarını çözmüş hoca demeyeceğiz de ne diyeceğiz?