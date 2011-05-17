'Cennetle kandırdılar'

T24- El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da öldürülmesinin ardından Çarsada kenti yakınlarındaki polis akademisine düzenlenen misilleme saldırısı çocuk yaştaki intihar bombacılarını yeniden gündeme getirdi.



Pakistan’da toplanan yüzlerce kişi, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürülmesini protesto etti. Ellerinde Bin Ladin’in posterlerini taşıyan göstericiler, ABD bayrağı yaktılar.

Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da öldürülmesinin ardından cuma günü Çarsada kenti yakınlarındaki polis akademisine düzenlenen misilleme saldırısı çocuk yaştaki intihar bombacılarını yeniden gündeme getirdi.

Taliban’ın Kuzey Veziristan’da yaşları 14 ile 18 arasında değişen çocukları intihar eylemcileri olarak eğittiği öne sürülürken dün de İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir haberde Afgan istihbaratının, Pakistan sınırından ülkeye giren 4 çocuk intihar bombacısı yakaladığı, Nangahar vilayetinde yakalananlardan 9 yaşında olanının bugüne kadar sağ ele geçirilen en genç intihar bombacısı olduğu belirtildi.

Radikal'in aktardığına göre İslamabad’da bulunan TRT Türk muhabiri, intihar bombacısı çocuklardan birine ulaştı. 8 Nisan’da Dera Gazi Han’da sufi türbesine saldırı düzenleyen iki intihar eylemcisinden biri olan 15 yaşındaki Ömer Fedai ceketindeki düzeneğin sadece fünyesi patlayınca tek kolunu kaybetti ve bir aydır hastanede tedavi altında.

'Onlarca genç eğitiliyor'

42 kişinin öldüğü eylemden pişman olduğunu söyleyen genç, saldırdığı türbede ibadet edenlerin dinsiz olduğuna inandırıldığını ve kendisine ölümden sonra cennet vaat edildiğini anlattı. Kuzey Veziristan’ın Miransah köyünden olduğunu söyleyen Fedai, kendisi gibi onlarca gencin Afganistan sınırındaki medreselerde hem dini aldığını hem de canlı bomba eğitimi gördüğünü ifade etti.

Taliban’ın kontrolündeki medreselerde eğitim görenlerin daha çok yoksul ve öksüz çocuklar olduğunu belirten Ömer Fedai, aralarında sadece Pakistan’dan değil Afganistan’dan gelen çocukların da bulunduğunu belirtti. İntihar saldırılarını önceden hazırlanan ceketlerle düzenlediklerini kaydeden Fedai, ayrıca el bombası eğitimi aldıklarını, eğer düzenek patlamazsa eylemi el bombasıyla sonlandırmaları gerektiğini söyledi.

Taliban tarafından polisin ve askerin din düşmanı olarak görüldüğünü de aktaran Ömer Fedai, eğitim gördüğü medresede en az 200 çocuğun bulunduğunu, kimilerine motosiklet eğitimi verildiğini ve çoğuna cennetteki hurilerin vaat edildiğini anlattı.