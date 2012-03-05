Cenneti 6 milyon TL'ye sattılar

T24 - Antalya, Hatay, Kırıkkale, Çankırı ve Ankara'da vatandaşları cennetten yer vereceklerini söyleyerek dolandırdığı öne sürülen 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dini inançları kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Antalya, Hatay, Kırıkkale, Çankırı ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgütün lideri olduğu öne sürülen F.K. ile eşi N.K, doktor olduğu öğrenilen A.C.Y. ile A.Y, U.T. ile F.Y. gözaltına alındı.

F.K'nin, önceki hayatında Veysel Karani olduğunu söyleyerek vatandaşları “Cennetten size yer vereceğiz” vaadiyle dolandırdığı öne sürüldü.

Zanlıların 2 yılda 11 kişiyi 5-6 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Zanlıların dolandırıcılık yaparken hipnoz yöntemini de kullandığı, örgütün dolandırdığı kişiler arasında hakim, avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların dini inançları kullanarak dolandıramayacağını düşündüğü kişileri de Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun'u kullanarak dolandırdığı öne sürüldü. Zanlıların, “Varlık barışı ile Türkiye'ye getirdiğimiz parayı harcını ödeyemediğimiz için Merkez Bankasından alamadık” diyerek vatandaşlardan faiz karşılığında para aldığı iddia edildi.

Zanlılar, sorgularının ardından “örgütlü nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.