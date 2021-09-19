Cennet Koyu'nda yapılan temizlikte koltuk bile çıktı!

Bodrum ilçesinde Dünya Temizlik Günü'nde "Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol" sloganıyla Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Gönüllüler, atıkların içinden koltuk bile çıkmasına isyan etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki turistik cennet koyda belediye ve ‘Misgibi1Bodrum’ ile ‘Let's Do It’ sivil toplum örgütleri üyelerinin katıldığı çevre temizliği gerçekleştirildi. Aralarında çocuklar ve yabancıların da bulunduğu yaklaşık 80 gönüllü ile belediye işçilerinin de katıldığı temizlikte büyük çoğunluğu piknikçilerin bıraktığı pet şişe, yemek artıkları, sigara izmaritleri, cam şişe, otomobil lastikleri, havlu, tişört, mayo benzeri 85 torba atık madde toplandı.



2 saat içerisinde toplanan bir traktör dolusu atığın temizlenmesine küçük çocuklarında yardım ettiği görüldü. Çöpler arasına atılan 2 kişilik yataklı koltuk ise görenleri şaşkına çevirdi.