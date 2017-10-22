'Cennet elması', üreticinin yüzünü güldürüyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin, ülkedeki cennet elması ihtiyacının yüzde 65\'ini karşılayan Honaz İlçesi\'nde, hasat telaşı başladı. Bu yıl 8- 12 bin ton arasında hasat beklenen ve kilosu 1.5 liradan alıcı bulan \'Cennet elması\', üreticinin yüzünü güldürdü.

Honaz\'da çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan \'Cennet elması\' hasadı başladı. İnsan işgücüyle toplanan ve zedelenebilir yapısıyla zahmetli bir süreci olan cennet elması hasadında, dallarından toplanan ürünler, kasalara dizilerek, yurt içi pazarına gönderiliyor. Genellikle kadın işçilerin çalıştığı hasat işleminde, \'Canbaz\' adı verilen merdivene tırmanılarak toplama işlemi yapılıyor. 3 bin 750 dekar arazi üzerinde \'Cennet elması\' üretimi yapılan ilçede, bu yıl 8 -12 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen yıla oranla, bölgenin şiddetli yağışlara maruz kalmaması sebebiyle ürünlerin kaliteli oluşu üreticiyi memnun ediyor. Kilosu 1.5 liradan alıcı bulan \'Cennet elmasının\' fiyatı da üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Kurutularak da sofralarda kendine yer bulan \'cennet elmasının\' bu haldeki fiyatı ise kalitesine göre 15 - 20 lira arasında değişiyor. 32 bin nüfuslu ilçede üretilen cennet elması Türkiye\'nin ihtiyacının yüzde 65\'ini karşılarken, ekim ayı sonu başlanan hasat işlemi kasım ayına kadar devam ediyor.

ÜRETİCİ PİYASADAN MEMNUN

\'Cennet elması\' üreticisi 52 yaşındaki Kemal Kuruoğlu, üreticilerin geçen yılı zor geçirdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Bu yıl ise ürün kalitemiz ve üretimimiz yüksek. Hasat yapmaya başladık. Honaz\'da bu yıl üreticinin yüzü güldü. Geçen yıl Akdeniz sineğinden dolayı üretim kalitemiz düşmüştü. Bu yıl ise ilçemizde güzel elma var. Bu durum alıcıyı da satıcıyı da memnun ediyor. Yetişkin bir ağaçtan 150-200 kilo verim elde edilebiliyor. 10 dönüm arazimden, 50 ton hasat bekliyorum. Tadı ve aromasını büyüklüğü göz önüne alındığında, en kaliteli cennet elmaları ilçemizde yetişiyor.\"

\'KURUTULMUŞ \'CENNET ELMASI\'

Honaz\'da yaşayan çiftçi, 32 yaşındaki Mustafa Sarı, 20 dönümlük arazisinden elde ettiği cennet elmalarını bu yıl kurutarak satmaya karar verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Kuru cennet elmasının bu yıl fiyatı iyi. Elmalarımız, geçtiğimiz yıllara oranla daha iri ve kaliteli. Kuru cennet elmasının tadı çok güzel oluyor. Biz cennet elmasını yaş haldeyken kabuğunu soyup, iplere dizerek kurutuyoruz. İki haftalık kuruma sürecinin ardından hazır hale gelen ürünlerimizi şehir dışına satıyoruz. Kuru cennet elması kalitesine göre fiyatı 15- 20 liradan alıcı buluyor.\"

YÜKSEK TALEP TÜCCARI DA MEMNUN ETTİ

Honaz\'da 40 yıldan bu yana tüccar Yusuf Öztürk, bu yıl ürün rekoltesinin oldukça iyi olduğunu \'Cennet elmalarında\' kalitenin yüksek olduğunu anlatırken, \"Yaş cennet elmasının fiyatı 1.5 lira. Talepler oldukça yüksek. Toplanan ilk ürünleri kamyonlarla yurt içinde çeşitli kentlere göndermeye başladık. Mal yetiştirmekte güçlük çekiyoruz\" diye konuştu.

REKOLTE YÜZDE 50 ARTTI

Honaz Belediye Başkanı AK Partili Turgut Devecioğlu, geçen yıla oranla \'Cennet elması\' rekoltesinin oldukça arttığını belirterek, şöyle dedi:

\"Honaz tarımsal anlamda son derece gelişmiş bir ilçe durumunda. İlçemiz Trabzon hurması olarak da bilinen cennet elması üretiminin en fazla yapıldığı yer. İklim şartlarının elverişli olması sebebiyle, cennet elması üretiminde bu yıl rekoltemiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttı. 8 bin ile 12 bin ton arası bir rekolte beklentimiz var. Üreticilerimiz hasat yapmaya başladı. Fiyatlar gayet iyi durumda. Türkiye\'nin her şehrine dağıtımlar sürüyor. \'Cennet elmasının\' kurutularak satışı da gittikçe yaygınlaşıyor. Bu da çiftçimizin elini pozitif anlamda güçlendiriyor. Bu yıl cennet elmasından yüzümüz gülecek.\"



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