Cennet adaya ziyaret yasaklanabilir

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'daki Orak Adası\'nın Caretta Caretta türü kaplumbağaların yaşam alanı olması nedeniyle tekne turuna ve kişisel turizme kapatılması için internette imza kampanyası başlatıldı. Kampanya için yaklaşık 28 bin imza toplandı.

Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Orak Adası\'na, ilçeden bindikleri teknelerle günübirlik tura çıkan tatilci ve turistlere, denizde yüzerken Caretta Caretta\'nın saldırması hayvanseverleri harekete geçirdi. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına girildiği için insanlara saldırdığını söyleyen hayvanseverler, Orak Adası\'nın tekne turu ve kişisel turizme kapatılması için internetteki change.org.tr adresinde imza kampanyası başlattı.

\"HAYVANLARIN ÖZEL YAŞAM ALANLARINA SAYGI DUYALIM\"

İmza kampanyasını başlatan üyelerden Melek B., \"Bodrum Orak Adası\'nda Caretta Carettalar\'ın denize giren kişilere saldırdığıyla ilgili haber yapılmıştı. Caretta Carettalar\'ın yaşam alanlarına giren insanlara saldırması oldukça doğal. O yüzden Orak Adası\'nda tekne turu ve kişisel olarak denize girilmesi yasaklansın ve Ccaretta Carettalar doğal alanlarında yaşasın. Kimin özel alanına saldırı olur ise o hayvan veya kişi saldırgan olur. Hayvanların özel yaşam alanlarına saygı duyalım. İlgili kurumların gereğini yapmasını rica ediyorum\" dedi.

Açıklamanın altına ise kampanyaya destek olan üyeler ise şu yorumları paylaştı:

\"Ne yapıyorsak insanlar olarak biz sebep oluyoruz bunlara. Bir mağdur olarak imzalıyorum ve carettaların rahat bırakılmasını diliyorum\", \"Carettaların yaşam alanına tecavüz etmeyelim\", \"Haydi destekleyelim\", \"Nesli tükenmekte olan hayvanlara zarar ve doğayı insanlar fazlasıyla kirletiyor\", \"Doğal hayatı ve hayvanları koruma\", \"İmzalıyorum çünkü carettalarda bir canlı ve onların yaşam alanlarına saygı duymak zorundayız\", \"Tekne turları yasaklansın\", \"Haklı talep\", \"Canlıların doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. Torunlarımızda bizim gibi yaşayıp görebilsin.\"

Şimdiye kadar yaklaşık 28 bin kişinin destek verdiği kampanya kapsamında toplanması hedeflenen 35 bin imzanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi\'ne ulaştırılacağı belirtildi.

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