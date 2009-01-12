T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cennet adaya eleman aranıyor

Cennet bir adada yaşayıp iki haftada bir blog yazacak eleman aranıyor. Ücret altı ay için 150 bin dolar.

12 Ocak 2009 02:00

Cennet bir adada yaşayıp iki haftada bir blog yazacak eleman aranıyor. 'Dünyanın en iyi işi' olarak tanımlanan işe başvuruda bulunanların yüzme ve İngilizce bilmeleri gerekiyor. İşe başlama tarihi ise 1 temmuz 2009.

Esnek çalışma saatleri karşılığında altı ay için ödenecek ücret ise 150 bin dolar.

Bakıcının sorumlulukları arasında adanın çöpünü toplamak, yaprakları temizlemek ve havuzu temiz tutmak gibi işler bulunmuyor.

İşe alınacak eleman adanın etrafındaki 600 kadar mercan adanın hem su üstü hem de su altındaki kuytu köşelerini keşfedip, bulduklarını fotoğraf ve video çekimleri ile iki haftada bir internette sergileyecek.

İş ilanını veren Tourism Queensland tarafından "Dünyanın en iyi işi" diye tanımlanan işe alınan kişi aynı zamanda kira vermeden 80 m yüksekliğindeki bir yamaca inşa edilmiş olan ve eylül aylarında kambur balinaların göç ettikleri gök mavisi bir koya bakan 5 milyon dolarlık bir villada kalacak.

Eleman iki adet konuk odası ve muhteşem manzaralı kaplıca havuzu da bulunan villada gerek deniz aşırı gelen yakınlarını gerekse adanın marina barında koktail içerken tanıştığı turist konuklarını ağırlayabilecek.

Adaylar 22 Şubat'a kadar www.islandreefjob.com internet sitesine bu işin neden kendilerine verilmesi gerektiğini anlattıkları 60 saniyelik bir video ile başvuruda bulunabilecek.

“Ada bakıcısı” Hamilton Adası’nda yaşayacak. İşe alınacak elemanın yüzme bilmesi ve 1 Temmuz'dan itibaren de Avusturalya’nın tropik Whitsundays bölgesinde bulunan Hamilton Adası’nda yaşamayı kabul etmesi gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24