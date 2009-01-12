Cennet adaya eleman aranıyor

Cennet bir adada yaşayıp iki haftada bir blog yazacak eleman aranıyor. 'Dünyanın en iyi işi' olarak tanımlanan işe başvuruda bulunanların yüzme ve İngilizce bilmeleri gerekiyor. İşe başlama tarihi ise 1 temmuz 2009.



Esnek çalışma saatleri karşılığında altı ay için ödenecek ücret ise 150 bin dolar.



Bakıcının sorumlulukları arasında adanın çöpünü toplamak, yaprakları temizlemek ve havuzu temiz tutmak gibi işler bulunmuyor.



İşe alınacak eleman adanın etrafındaki 600 kadar mercan adanın hem su üstü hem de su altındaki kuytu köşelerini keşfedip, bulduklarını fotoğraf ve video çekimleri ile iki haftada bir internette sergileyecek.



İş ilanını veren Tourism Queensland tarafından "Dünyanın en iyi işi" diye tanımlanan işe alınan kişi aynı zamanda kira vermeden 80 m yüksekliğindeki bir yamaca inşa edilmiş olan ve eylül aylarında kambur balinaların göç ettikleri gök mavisi bir koya bakan 5 milyon dolarlık bir villada kalacak.



Eleman iki adet konuk odası ve muhteşem manzaralı kaplıca havuzu da bulunan villada gerek deniz aşırı gelen yakınlarını gerekse adanın marina barında koktail içerken tanıştığı turist konuklarını ağırlayabilecek.



Adaylar 22 Şubat'a kadar www.islandreefjob.com internet sitesine bu işin neden kendilerine verilmesi gerektiğini anlattıkları 60 saniyelik bir video ile başvuruda bulunabilecek.



“Ada bakıcısı” Hamilton Adası’nda yaşayacak. İşe alınacak elemanın yüzme bilmesi ve 1 Temmuz'dan itibaren de Avusturalya’nın tropik Whitsundays bölgesinde bulunan Hamilton Adası’nda yaşamayı kabul etmesi gerekiyor.

