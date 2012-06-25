Cennet ada Thilafushi çöp adasına döndü

Maldivler deyince akla cennet gibi bir tatil mekânı gelir. Ancak adalar şu sıralar çöp sorunuyla karşı karşıya. Adaların temel geçim kaynağı haline gelen turizm yüzünden her gün 330 ton atık çıkıyor.

Ülkeye gelen ziyaretçiler günde 3.5 ton atık üretiyor. Çöpler günlük olarak Thilafushi’ye gemiyle taşınıyor ve burada ayrıştırılarak adanın çevresindeki değişik bölgelere gönderiliyor. Yetkililer turistlerin yarattığı çöp miktarıyla baş edemez hale gelince, 1990’ların başında Thilafushi’yi bir çöp adasına çevirmiş. Ama ‘Çöp adası Thilafushi’deki çöplerin de denize taşmaya başlamasıyla Maldivler sahillerinde tehlike çanları çalmaya başladı. Çevre aktivistleri soruna bir çözüm bulunamayacağı kanısında.

35.000 kilometrekarelik bir alana yayılmış 200 ada ve 99 tatil köyüne sahip olan ülke, yılda bir milyon turist çekiyor. Bu rakam Maldivler’in nüfusundan fazla. Hükümet önlem almakta geç kalmış durumda. Artık atıklar Thilafushi yerine Hindistan ’a gönderiliyor. Bunun yarattığı en büyük zarar zehirli metallerin denize karışma ihtimali. Thilafushi’de kötü koşullarda çalışan Bangladeşli işçiler ise işsizlik sorunuyla karşı karşıya.