T24 LogoT24 Logo
Spor

Cenk’in yeni takımı Everton, FA Cup’ta Liverpool’a boyun eğdi

Liverpool’un galibiyet golü yeni transferi Virgil van Djik’ten geldi

06 Ocak 2018 17:29

İngiltere Federasyon Kupası’nda Liverpool, sahasında Everton’ı 2-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

Anfield Road Stadı’nda oynanan "Merseyside" derbisinde Liverpool, James Milner’ın 35. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Everton’ın 67. dakikada Gylfi Sigurdsson ile eşitliği sağladığı maçta Liverpool, yeni transferi Virgil van Dijk’in 84. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Everton’ın 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı milli futbolcu Cenk Tosun, işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Ev sahibi ekipte Brezilyalı forvet Philippe Coutinho ve Mısırlı golcü Muhammed Salah sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymezken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 75 milyon sterline Liverpool’a transfer olan Hollandalı Virgil van Dijk ilk 11’de sahaya çıktı.

ETİKETLER

LiverpoolFA CupgalibiyetCenk TosunEverton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24