Cenk'in golü Everton'a yetmedi

Burnley - Everton: 2 - 1

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier\'in Lig\'in 29\'uncu haftasında Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Burnley\'e 2-1 mağlup oldu.

Turf Moor\'da oynanan karşılaşmada Everton, milli oyuncu Cenk Tosun\'un 20\'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmada ev sahibi ekip 56\'ncı dakikada Ashley Barnes ve 80\'inci dakikada Chris Wood\'un golleriyle karşılaşmadan 2-1\'lik üstünlükle ayrıldı. Everton forması giyen Ashley Williams, 86\'ncı dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cenk Tosun, Premier Lig\'de çıktığı 5\'inci karşılaşmasında ilk golünü kaydederken, 68\'inci dakikada Oumar Niasse\'ye bıraktı. Bu sonucun ardından Everton 34 puanda kalırken, Burnley 40 puana yükseldi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden Everton Türkiye hesabının Cenk Tosun ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak, \"Bizim çocuk\" notunu düşerken, Cenk\'in Beşiktaş\'tan takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup da, yıldız oyuncunun golünün ardından Cenk Tosun ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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