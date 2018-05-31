Cenk Tosun'un yeni hocası belli oldu 

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İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Sam Allardyce ile yolların ayrılmasından sonra göreve yeni teknik direktör Marco Silva'yı getirdi

31 Mayıs 2018 20:37

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Sam Allardyce ile yolların ayrılmasından sonra göreve yeni teknik direktör Marco Silva\'yı getirdi. 
Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton\'da yeni teknik direktör belli oldu. Everton\'da göreve Portekizli teknik adam Marco Silva getirildi. 40 yaşındaki teknik adam Marco Silva, daha önce Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos, Hull City ve son olarakta Watford takımlarını çalıştırdı.
Silva, Everton\'ın yeni futbol direktörü Marcel Brands ile görüşerek yeni sezon planlamasını yaparak, transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)
 

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