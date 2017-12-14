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Cenk Tosun'un ismi transfer gündeminden düşmüyor

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, ara transfer dönemi yaklaşırken forvet arayışı içinde olan Avrupa kulüplerinin gündeminde olmaya devam ediyor

14 Aralık 2017 15:20

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, ara transfer dönemi yaklaşırken forvet arayışı içinde olan Avrupa kulüplerinin gündeminde olmaya devam ediyor. 
Cenk Tosun için Crystal Palace 20 milyon euro, Tottenham ise 10 milyon euro ve genç santrforu Mitroviç\'i önermiş, Beşiktaş bu teklifleri kabul etmemişti. 
OLYMPIQUE LYON\'DAN CENK TOSUN RAPORU 
Amerika\'nın ünlü spor kanalı ESPN\'in resmi internet sitesinde yer alan habere göre Olympique Lyon\'un scout ekibinin 3 futbolcu için  hazırladığı transfer raporunda Cenk Tosun\'un ismi de geçmekte. O.Lyon\'un scout ekibinin raporunda kendi takımlarından alt yapı futbolcusu Houssem Aouar, Ajax\'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek listedeki diğer isimler. Cenk Tosun için alınan notlarda ise  güçlü ve dikine kaleye gidiyor notları yer almakta. 
KİCKER: \"CENK TOSUNA 10 MİLYON EURO\"
Almanların ünlü spor dergisi Kicker da bugün Cenk Tosun için Stuttgart\'ın ,Beşiktaş\'a 10milyon Euro gibi bir teflife hazırlandığı ancak bu transferin zor olduğunu yazdı. 

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