Cenk Tosun'un hocası Sam Allardyce kovuldu!

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

7 ay önce göreve getirilen ve Premier Lig'i 8'inci sırada tamalayarak Avrupa kupalarına katılamayan Everton'da Sam Allardyce ile yollar ayrıldı.



Everton Kulübü Sam Allardyce'ın ayrılığı için resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



"7 ay için teşekkür ediyoruz. Zorlu bir dönemde göreve geldi ve ona minnettrarız. Ancak uzun vadeli planlarımızın parçası olarak yeni bir teknik direktör ile anlaşma sağlayacağız. Son aylarda bizimle olan Sam'e teşekkürlerimizi sunarız."