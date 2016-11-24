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Spor

Cenk Tosun'un golü en iyiler arasında

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan isim olan Cenk Tosun "Haftanın golü" adayı oldu

24 Kasım 2016 16:20

Beşiktaş'ın Benfica karşısında 3-0 yenik durumda iken Cenk Tosun'un 58.dakikada müthiş vole vuruşu ile durumu 3-1'e getirdiği ve siyah beyazlı takımı ateşlediği gol UEFA tarafından "Haftanın golü" adayı olarak seçilirken diğer adaylar ise aynı maçta Benfica'nın 2. golünü atan Semedo, Legia Varşovalı Prijovic, Bruggeli Izquierdo ve Juventuslu Bonucci oldu.

UEFA'nın internet sayfasından beğendikleri gole oy verebilecek olan taraftarların ardından sonuç 11 gün sonra açıklanacak. 

Beşiktaş'ta daha önce Quaresma'nın Dinamo Kiev'e attığı frikik golü Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın golü seçilmişti.

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