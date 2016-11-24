Benfica maçının yıldızı Cenk Tosun: İdmanlarda denediğim bir şuttu, taraftarımıza helal olsun

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda müthiş bir geri dönüşe imza atarak tur şansını devam ettiren Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Benfica ile 3-3 biten mücadeleyi değerlendirdi.

Devre arasında oyuna girerek şık bir golle takımını ateşleyen Cenk, taraftarların bu müthiş geri dönüşte yüzde 50 katkılarının olduğunu belirtti. Milli golcünün sözleri şöyle;

“Gerçekten ilk yarı bize yakışmayan futbol oynadık. 3-0’la devreye girme moral bozucuydu. Hocamız devre arasında gerekenleri söyledi. İkinci yarı bize yakışan futbol oynadık. Bağırmaktan sesim gitti. Sadece takım arkadaşlarımızı değil, taraftarlarımızı da kutluyorum. Bu başarıda yüzde 50 onların da katkısı var. Onlara helal olsun.

Benfica’ya karşı 3-0’dan geri dönmek kolay değil. Bu maçta yenildiğimiz takdirde yüzde 99 eleneceğimizi biliyorduk. 3-3’lük skor bizim için iyi skor neticede. Dinamo Kiev’i yendiğimiz takdirde gruptan çıkacağız.

Beck’in çok güzel ortasına, idmanlarda denediğim bir şutla vurdum ve çok güzel yere gitti.”