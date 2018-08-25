Cenk Tosun'lu Everton galibiyeti koruyamadı

İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig\'in 3\'üncü haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşan Everton, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2\'lik beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig\'in ilk 2 haftasında topladığı 4 puan ile sezona etkili bir başlangıç yapan Everton, Bournemouth deplasmanından da bir puanla ayrılarak puanını 5\'e yükseltti. Bournemouth ise bu sonuçla 7 puana ulaştı.

41\'inci dakikada Richarlison\'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Everton, 56\'ncı dakikada Cenk Tosun\'un asistinde Theo Walcott\'ın topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0 yaptı. 61\'inci dakikada Adam Smith gördüğü kırmızı kartla Bournemouth\'u 10 kişi bıraktı. Maçın 66\'ncı dakikasında Sigurdsson\'un asistinde Keane topu ağlara göndererek skoru 2-0\'a taşıdı. 75\'inci dakikada Joshua King\'in penaltıdan attığı golle Bournemouth farkı 1\'e indirirken, 79\'uncu dakikada ise Nathan Ake\'nin golüyle kırmızı siyahlı ekip durumu 2-2\'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya Everton formasıyla ilk 11\'de başladı. Cenk, bir asist yaptığı mücadelede sahadan 84\'üncü dakikada ayrılırken, yerini Calvert-Lewin\'e bıraktı.

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