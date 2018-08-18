Cenk Tosun'lu Everton evinde Southempton'ı mağlup etti

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig\'in ikinci haftasında evinde Southempton ile karşılaşan Cenk Tosun\'lu Everton sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Premier Lig\'in ilk haftasında Wolverhampton deplasmanından 2-2\'lik beraberlikle dönen Everton, ikinci hafta karşılaştığı Southempton\'ı evinde 2-1 mağlup etti.

Cenk Tosun\'un ilk 11\'de başladığı karşılaşmanın 15\'inci dakikasında Theo Walcott\'un golüyle Everton 1-0 önce geçti. 30\'uncu dakikada ise Richarlison\'un attığı golle mavi-beyazlılar durumu 2-0 yaparken, maçın 55\'inci dakikasında Danny Ings\'in golüyle konuk ekip farkı 1\'e indirdi. 68\'inci dakikada Cenk Tosun\'un asistinde Walcott fileleri havalandırsa da gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 75\'inci dakikasında Cenk Tosun yerini Calver-Lewin\'e bıraktı.

Everton 2-1\'lik skorla evinde galip gelerek Premier Lig\'in ikinci haftasında puanını 4\'e çıkarttı.



