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Spor

Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu

İSTANBUL,(DHA) Premier Lig'in 24'üncü haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un sahasında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı

21 Ocak 2018 00:18

İSTANBUL,(DHA)

Premier Lig\'in 24\'üncü haftasında Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton\'un sahasında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. Cenk,  Goodison Park\'ta oynanan karşılaşmaya 11\'de başlarken, 69\'uncu dakikada yerini Oumar Niasse\'a bıraktı. Niasse, Cenk\'in yerine oyuna dahil olduktan bir dakika sonra Everton\'a beraberliği getiren golü kaydederken. West Bromwich\'in golünü 7\'nci dakikada Jay Rodriguez attı.
ÇAĞLARLI FREIBURG EVİNDE GALİP
Almanya Bundesliga\'da 19\'uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanan 5 maçla devam etti. Bundesliga\'da Türkiye\'yi temsil eden oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü\'nün formasını giydiği Freiburg, Schwarzwald-Stadion\'da oynanan karşılaşmada zirve takipçisi Leipzig\'i 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı. Milli oyuncumuz Çağlar karşılaşmaya 11\'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.  Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72\'nci dakikada Janik Haberer ve 76\'ncı dakikada Robin Koch atarken, konuk Leipzig\'in tek golü 65\'inci dakikada Timo Werner\'den geldi.
YUNUS MALLI PUAN ALAMADI
Bundesliga\'daki diğer temsilcilerimizden Yunus Mallı ise haftayı puansız kapattı. Volkswagen Arena\'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Wolfsburg\'u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Yunus Mallı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 22\'nci dakikada Sebastien Haller, 38\'nci dakikada Timothy Chandler ve 85\'nci dakikada Luka Jovic attı. Wolfsburg\'un golünü 66\'ncı dakikada Maxi Arnold kaydetti.

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