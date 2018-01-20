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Spor

Cenk Tosun'dan Rooney'e: Biraz yavaş konuşur musun?

''İngilizcem iyi ama 6 ay çinde daha iyi olacak''

20 Ocak 2018 16:09

Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncumuz takım arkadaşı Rooney ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Kaptan Rooney’yi öven Cenk, Everton’ın Walcott’u transfer etmesi ile ilgili ‘’Çok iyi bir transfer. Bana asistler yapacağına eminim’’ dedi.

Cenk’in açıklaması şöyle:

“Tottenham maçında heyecanım vardı ama gerginlik yoktu. Uyum sağlamam kolay oldu. Walcott çok iyi transfer. Benim için de iyi bir oyuncuyla oynamak iyi… Bana asistler yapacağına eminim. Rooney büyük karakter ve onunla oynamak büyük onur. Rooney’yi Scouse (Liverpool ve çevresine verilen isim) aksanı yüzünden anlayamıyorum, ona “Biraz yavaş konuşur musun?” diyorum. O da sağ olsun, yapıyor. İngilizcem iyi ama 6 ay içinde daha da iyi olacak.”

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